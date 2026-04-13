Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın varlıklarında gözlenen düşüşe ilişkin kamuoyunda yer alan değerlendirmelere yanıt verdi. Bakanlık, söz konusu değişimin teknik eksikliklerden kaynaklanan yanlış yorumlara dayandığını belirterek, izlenen politikanın bilinçli bir stratejinin parçası olduğunu açıkladı.

Borçlanma kararlarında piyasa ve talep vurgusu

Açıklamada, borçlanma politikalarının; piyasa koşulları, yatırımcı talebi ve borç stokunun sürdürülebilirliği gözetilerek belirlendiği ifade edildi. Orta ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda hareket edildiği belirtilirken, maliyet ve risk dengesi korunarak karar alındığına dikkat çekildi.

“Roll-over oranı bilinçli olarak düşürüldü”

Bakanlık, altın cinsi borçlanmalarda izlenen yönteme ilişkin olarak, vadesi gelen borçların tamamının yenilenmediğini bildirdi. Bu kapsamda borç çevirme oranının yüzde 76 seviyesinde tutulduğu vurgulanarak, bu tercihin planlı bir uygulama olduğu kaydedildi.

Altın borçlarının payı azaltılıyor

Açıklamada, altın cinsi borçların toplam borç stoku içindeki payının düşürülmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu yaklaşımın, borç kompozisyonunu daha dengeli hale getirmek ve piyasa risklerine karşı kırılganlığı azaltmak amacı taşıdığı ifade edildi. 2026 yılının ilk çeyreğinde bu doğrultuda stratejik revizyona gidildiği aktarıldı.

Vade yapısında çeşitlendirme adımı

Altın cinsi yükümlülüklerde vade dağılımının da yeniden düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu sayede belirli dönemlerde yoğunlaşabilecek geri ödeme riskinin azaltılmasının amaçlandığı kaydedildi. Söz konusu adımın, borç servis yapısını daha öngörülebilir hale getirdiği ifade edildi.