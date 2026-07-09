Son Mühür - Çeşme Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen etkinlikler kapsamında, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla mahallelerde yaratıcı atölye çalışmaları başlatıldı. Çocukların sanatsal becerilerini artırmayı ve çevre bilinci edinmelerini hedefleyen etkinlikler, Alaçatı ve Çiftlik mahallelerinde yoğun bir katılımla açılışını yaptı. Yaz boyunca devam edecek olan programda çocuklara boyama, tasarım, geleneksel sokak oyunları ve tarihi değerleri tanıma fırsatları sunuluyor.

Temmuz ayı boyunca sürecek...

Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen yaz atölyeleri, temmuz ayının sonuna kadar ilçenin farklı noktalarında çocuklarla buluşmaya devam edecek. Takvime göre, 13 Temmuz'da Çeşme Meydanı'nda tasarım, 16 Temmuz'da Dalyan'da doğa, 20 Temmuz'da Ildır'da tarih odaklı atölyeler gerçekleştirilecek. Programın son bölümünde ise 23 Temmuz'da Petekler Park'ta eski dönem sokak oyunları oynatılacak ve etkinlik dizisi 27 Temmuz'da Yenimecidiye'deki tasarım atölyesi ile tamamlanacak. Çocukların hem eğlenip hem de ilçenin kültürel değerlerini öğrenmesini sağlayan bu uygulamalardan, mahalle sakinleri ve veliler de memnuniyetlerini dile getiriyor.