Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - İzmir yerel yönetimleri, son dönemde rüşvet, yolsuzluk iddiaları ve adli operasyonlarla kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Gündem Masası programında sıkça ele alınan liyakat tartışmaları ve doğrudan temin ihaleleri, bu kez Çeşme Belediyesi ile yeniden gündeme geldi. Birçok yerel yönetimin "ödenek yok" gerekçesiyle asli hizmetleri aksattığını belirten usta gazeteci Hasan Çölmekçi, katıldığı canlı yayında Çeşme Belediyesi’nin konser organizasyonları için ayırdığı dev bütçeyi gözler önüne serdi.

Belediyelerin bütçe yetersizliği arkasına sığınmasını eleştiren Çölmekçi, Çeşme'deki 57 milyon liralık ihaleye dair şu detayları paylaştı:

Çeşme’yle ilgili şöyle bir bilgi var elimde, 57 milyon liralık bir ihale yapmışlar ve bu ihaleyi doğrudan teminle ve açık ihaleyle yapmışlar. Bu da ne ihalesi biliyor musunuz? Kültür sanat ihalesi… konserler için yapılan platform için… Üstelik bir de bu belediye başkanları bir şey olduğu zaman ‘paramız yok hizmet veremiyoruz’ diyor… Kendilerini böyle savunuyorlar ama Çeşme Belediyesi, 57 milyon 115 bin liralık ses, sahne ve ışık sistemi kiralayabiliyor. Ama diğer hizmetlere para bulamıyor.

"Halka hizmete gelince para bulamıyorsun..."

Belediye kaynaklarının doğru kullanılmadığını ve tasarrufla birçok sorunun çözülebileceğini savunan deneyimli gazeteci, ''Bu belediyeler kalkıp Veli Ağbaba’ya para gönderebilir ama diğer hizmetlere neden para bulamıyorsun? Milyonlarca vurgunları görüyoruz bu belediyelerde… Sen kalkıp bunları göremiyorsun ya da göz yumuyorsun ama halka hizmete gelince para bulamıyorsun. Boşuna ‘para yok’ diye sızlanmasınlar… Bu harcamalardan tasarruf etsinler yeterli… Bir yerlerden para gelmesine gerek yok. Şu paraları tasarruf etseler ilçelerine şahane hizmet ederler.'' şeklinde eleştirilerini sonlandırdı.