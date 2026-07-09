Akaryakıtta ibre yeniden yukarı döndü, sürücüye kötü haber tez geldi. Küresel piyasalardaki jeopolitik krizler ve arz sıkıntıları doğrudan pompayı vurdu. Motorinin litre fiyatına tam 3 lira 10 kuruşluk dev bir zam geliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olacak bu uçuk artışla birlikte tabela tamamen değişecek. Benzin ve LPG gruplarında ise şimdilik yeni bir fiyat hareketi beklenmiyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE TABELA DEĞİŞİYOR: İŞTE YENİ FİYATLAR

Pompaya yansıyacak dev artışın ardından fiyatlar adeta uçtu. İstanbul'da motorinin litresi 70 lira sınırına dayanacak. Ankara ve İzmir'de ise hesap çarşıya uymadı, litre fiyatları 71 lira barajını çoktan aşacak. Vatandaş yeni tarife karşısında adeta isyan bayrağını açtı. Tabela değişimleri gece yarısı itibarıyla pompalara yansıtılacak.

KÜRESEL PİYASALAR ATEŞ HATTINDA

Sert zam dalgasının arkasında Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la ateşkesin bittiğini ilan etmesi küresel piyasaları anında gerdi. Rusya'daki rafineri krizinin de eklenmesiyle petrol fiyatları fırladı, fatura doğrudan sürücülerin cebine kesildi. Arz tedariki riski sürdükçe piyasalardaki bu gergin tırmanışın devam etmesi bekleniyor.