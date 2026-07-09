Ankara’da düzenlenen 36.NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi her anlamda adından söz ettirdi. Uluslararası heyetlere verilen resmi yemeğin menüsünü hazırlayan 3 şeften biri olan Osman Sezener, konuklara sunulan menüler ve sunumların detaylarını paylaştı.

Michelin Rehberi'nin 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisine işlettiği 3 restoranıyla dahil olan Sezener menü seçimini en ince ayrıntısına kadar anlattı. Menü seçiminde özel bir felsefe ile hazırladığını dile getiren Sezener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine verilen yemeğin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafirler, delegasyonlar ve basın mensupları için sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerini kapsayan büyük açık büfeler hazırladıklarından bahsetti.

Çini tabaklarda 7 bölgenin lezzeti

Devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine verilen yemeğin özel yaptırılmış çini tabaklarda şık bir sunumla ikram edildiğini aktaran Sezener, şunları söyledi:

"First Lady'lerin yemeğinde Urla'nın sakız enginarı vardı. İlk başta yedi bölgemizden yedi ayrı mezenin farklı sunumları yer aldı. Bunun içinde Erzincan tulumuyla özel bir bal, Karadeniz'den Trabzon tereyağı, Antalya'dan hibeş ve tarhana mezesi vardı. Yemeğe geçildiğinde ise enginar ve Bodrum'dan gambilya favası olan bir tabağımız sunuldu.

Nektarin ve Seferihisar'ın armola peynirinden oluşan semizotlu bir salata, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve yaprak sarmanın farklı bir yorumu ikram edildi. Ana yemek olarak firik bulguruyla uzun pişmiş dana kaburga veya Çeşme'nin damla sakızıyla yapılmış soslu lahoz balığı seçeneği sunuldu. Tatlıda ise Ege'den gelen özel bir yoğurtla beyaz çikolatalı yoğurt mus ve orman meyveleri yer aldı."

Zirveye damga vuran lezzet: Urla sakız enginarı

Misafirlerin Türkiye'nin her bölgesinden yemek tatmaktan büyük keyif aldığını vurgulayarak, “Özellikle Urla'nın sakız enginarını çok güzel bulduklarını söylediler, bölgesel ürünleri çok sevdiler. Böyle güzel bir sofrada Türk yemeğini tattıkları için hepsi ayrı ayrı teşekkür etti.

En çok Urla sakız enginarına hayran kaldılar. Onun haricinde Çeşme'nin damla sakızı sosuyla yapılan lahoz balığı onlar için çok farklı bir deneyim oldu. Genel olarak çok güzel bir ağırlama yaptık ve bu NATO Zirvesi'nden geriye kalan çok güzel yemek hikayeleriyle onları ülkelerine uğurladık." ifadelerini kullandı.

20 bin kişilik dev mutfak Emine Erdoğan onayından geçti

En az 70 kişilik bir mutfak kadrosuyla 20 bin kişiden fazla kişiye yemek servisi yaptıklarını aktaran Sezener konuşmasını şu sözlerle bitirdi: "Sayın Emine Erdoğan da bu konuyla ilgili en ince detayına kadar bizimle ilgilendi. Oturduk, konuştuk. En sonuna kadar getirip çok detaylı bir işi çok güzel bir şekilde bitirdik. Tüm yemekleri Emine Erdoğan test etti ve bütün hepsi onaydan geçip öyle misafirlere sunuldu."