Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, temmuz ayında kurumlar arası aile birliği tayin taleplerini toplamaya başlıyor. Süreç puan üstünlüğüne göre değil, doğrudan mazeret şartlarına göre işleyecek. Adayların başvuru ekranı açılmadan önce kendi hizmet sürelerini ve eşlerinin çalışma durumunu gösteren evrakları hazırlaması gerekiyor.

CTE AİLE BİRLİĞİ ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Kurum, personel taleplerini 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplayacak. İşlemler sadece elektronik ortamda, UYAP Personel Uygulamaları üzerinden CTE Atanma Talep Formu doldurularak yürüyecek. Başvuranlar gerekli belgeleri sisteme yükledikten sonra mutlaka onay adımını tamamlayacak. CTE yönetimi; Norm ve Atama Sistemi’ne düşmeyen, fiziki ortamda elden verilen veya takvim dışına sarkan hiçbir talebi işleme almayacak.

EŞ DURUMU TAYİNİ İÇİN HİZMET SÜRESİ ŞARTI KAÇ YIL?

Tayin isteyen memurun 24 Temmuz 2026 itibarıyla görev yaptığı adalet komisyonu sınırlarında en az bir yıllık fiili hizmeti doldurması gerekiyor. Askerlik, görevden uzaklaştırma, ücretsiz izin veya üç ayı aşan hastalık raporları bu hesaba girmiyor. Geçen yıl görevde yükselme veya unvan değişikliği gören personelin bulunduğu yerde üç yıl çalışmış olması isteniyor. Eski görev yerine dönmek isteyen memurlar için ise beş yıllık çalışma şartı var.

CTE AİLE BİRLİĞİ ATAMASINDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Eşi devlet memuru olmayanların tayin isteyebilmesi için eşinin başvuru tarihinde aktif çalışması ve son iki yılda en az 360 gün SGK primi yatırmış olması şart. Eşlerden ikisi de aynı statüde (ikisi de kadrolu veya sözleşmeli) çalışıyorsa karşılıklı başvuru yapacaklar. Biri kadrolu, diğeri sözleşmeliyse sadece kadrolu personel tayin isteyecek. Tayini çıkanlar, mazeretinin sürdüğünü her yıl ocak ayında SGK ve vergi belgeleriyle CTE'ye bildirecek.

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİNİ KİMLER TERCİH EDEBİLİR?

Ceza infaz kurumlarındaki infaz ve koruma memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı ve öğretmen kadroları denetimli serbestlik müdürlüklerine geçiş yapabiliyor. Halen denetimli serbestlikte çalışan ve dört yıllık lisans mezunu olmayan infaz koruma memurları ise yalnızca ceza infaz kurumlarını yazabiliyor. Sistem adaylara en fazla beş tercih hakkı veriyor.

BAŞVURUDA HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Adaylar 3 Temmuz 2026'dan sonra düzenlenmiş güncel evrakları sisteme yükleyecek. Eşin görev belgesi, kamu personeli olmayanlar için SGK hizmet dökümü ve kendi işini yapanlar için vergi levhası dosyaya eklenecek. Başvuru süresi bittikten sonra eksik veya okunmayan hiçbir evrak kabul edilmeyecek. İşlemlere başlamadan önce personelin UYAP'taki eski görev yeri, eğitim durumu, eş bilgileri ve iletişim kayıtlarını güncellemesi şart