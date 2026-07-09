Milyonlarca ortaokul öğrencisinin katıldığı sınav maratonu sona erdi ve gözler kurumun açıklayacağı sonuç ekranına çevrildi. Sonuçların meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler kendi puanlarını ve yüzdelik dilimlerini görecek. Sınav performanslarını öğrenen adaylar, yaşadıkları il ve ilçelerdeki okulların durumunu inceleyerek kendi geleceklerini belirleyecek tercih listelerini hazırlayacak.

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarını 10 Temmuz Cuma günü ilan edecek. Öğrenciler sınavdan aldıkları puanı ve Türkiye genelindeki sıralamalarını resmi internet sitesine girerek öğrenecek.

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından liselere yerleştirme süreci başlayacak. Adaylar lise tercihlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında sisteme girecek. Bakanlık yerleştirme sonuçlarını 5 Ağustos tarihinde kamuoyuyla paylaşacak. Öğrenciler bu süre zarfında Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri arasından kendi hedeflerine uygun okulları seçecek.

LİSE TERCİH PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Tercih döneminde adaylara rehberlik edecek lise taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz erişime açılmadı. Bakanlık 10 Temmuz'da sınav sonuçlarını duyurduktan sonra bu bilgileri e-Okul sistemi üzerinden yayınlayacak. Adaylar 13-24 Temmuz tarihlerindeki başvurularını 2025 yılına ait taban puanlarına ve yüzdelik dilimlerine bakarak yapacak. 2026 yılına ait kesin lise taban puanları ağustos ayındaki yerleştirme sonuçlarıyla birlikte tamamen netleşecek. Öğrenci ve veliler şu an e-Okul sistemindeki "Okul Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puanı Bilgileri" ekranına girdiklerinde, diğer nakil ve kabul işlemleri sürdüğü için sistemin kapalı olduğuna dair bir bilgilendirme mesajıyla karşılaşıyor.