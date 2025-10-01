Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerli üretim savaş uçağı KAAN hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, Türk mühendis ve işçisine güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak, milli uçağın arkasında olduklarını ifade etti.

“Milli gururumuz KAAN”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KAAN’ı “milli gurur” olarak nitelendiren Özel, uçağın gücünü dışarıdan değil, milletin emeğinden ve iradesinden aldığını belirtti.

Açıklamasında, Türkiye’nin 1973’te başlayan savunma sanayii yolculuğuna değinen CHP lideri, bu süreçte yaşanan engellere rağmen hedeflere ulaşmada Türk mühendis ve işçisinin rolüne dikkat çekti.

Özel’in paylaşımı

Özgür Özel’in açıklaması şu ifadelerle paylaşıldı:

“1973’te başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız!”