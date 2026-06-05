İzmir'e yakın Yunan adaları, Yunanistan anakarasından çok daha kısa bir mesafede, Anadolu kıyısının hemen karşısında yer alıyor. Bu yakınlık sayesinde günübirlik ya da hafta sonu kaçamakları kolayca yapılabiliyor.

İzmir'e yakın Yunan adaları nereler?

İzmir'e en yakın Yunan adası Sakız (Chios). Çeşme'nin tam karşısında yer alan ada, en dar noktada Türkiye kıyısına yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta. İzmir'in hemen güneyindeki Kuşadası'ndan ise Sisam (Samos) adasına geçiş yapılıyor. Kuzeyde, Ayvalık'ın karşısında Midilli (Lesbos) bulunuyor. Bu üç ada, bölgenin en çok tercih edilen rotaları arasında. Sakız sakız ağaçlarıyla, Sisam yemyeşil doğasıyla, Midilli ise zeytinlikleri ve sakin sahil kasabalarıyla biliniyor.

İzmir'e yakın Yunan adalarına nasıl gidilir?

İzmir'e yakın Yunan adalarına ulaşımın en pratik yolu feribot. Çeşme'den Sakız'a feribotla geçiş yaklaşık 30-45 dakika sürüyor. Kuşadası-Sisam ve Ayvalık-Midilli hatlarında da süreler benzer şekilde kısa. Seferler genellikle yaz sezonunda yoğunlaşıyor, kış aylarında ise sıklık azalıyor. Feribot biletleri acenteler ve liman firmaları üzerinden alınıyor. Bu yüzden seyahat tarihinden önce sefer saatlerini ve bilet durumunu teyit etmek gerekiyor.

İzmir'e yakın Yunan adaları için vize gerekiyor mu?

İzmir'e yakın Yunan adaları için Türk vatandaşları kapıda vize uygulamasından yararlanabiliyor. Bu sistem, Schengen vizesi olmadan belirli adalara 7 güne kadar tek girişli ziyaret hakkı tanıyor. Program toplam 12 adayı kapsıyor ve 1 Nisan 2026'da bir yıl daha uzatıldı. Sakız, Sisam ve Midilli de bu kapsamdaki adalar arasında. Vize ücreti firmaya göre değişmekle birlikte yetişkinler için çoğunlukla 80 Euro civarında. Önemli bir ayrıntı, bu vizenin yalnızca gidilen adayı kapsaması; anakaraya ya da başka Schengen ülkelerine geçiş hakkı tanımıyor. Başvuru genellikle feribot firmaları veya yetkili acenteler üzerinden, seyahatten birkaç gün önce yapılıyor.