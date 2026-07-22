CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü başkanlığında bir araya gelen İl Yönetim Kurulu, yeni dönemin çalışma modeli, organizasyon yapısı ve saha stratejileri üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda hem yönetim kadrosunun görev dağılımı netleşti hem de parti içinde dikkat çeken disiplin kararları gündeme geldi. .

Yeni yönetim modelinin üzerinde durulduğu toplantıda, İzmir genelinde daha hızlı, koordineli ve sonuç odaklı bir çalışma sistemi yaratılmasının hedeflendiği belirtildi

30 yöneticiye İl Başkan Yardımcısı görevi verildi!

Toplantıda alınan karar çerçevesinde yönetim kurulunda görev alan 30 üyenin tamamı "İl Başkan Yardımcısı" sıfatıyla görevlendirildi.

Her yöneticinin sorumluluk alanı ayrı ayrı ifade edilirken, kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli paydaşlarla direkt iletişim kurulmasını sağlayacak yeni bir çalışma modeli yaratıldı.

"Sorumluluklar netleşti"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, görev dağılımının noktalanmasıyla beraber yönetim anlayışında yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Her yöneticinin görev tanımının ve yetki alanlarının açık şekilde tespit edildiğini belirten Gümrükçü, yeni yapılanmayla birlikte bürokratik süreçlerin düşürüleceğini ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarıyla daha hızlı iletişim kurulacağını ifade etti.

"CHP'nin amiral gemisi olmaya devam edecek"

CHP'nin Türkiye siyasetindeki mücadelesinde İzmir'in özel bir yere sahip olduğunun altını çizen Gümrükçü, yeni yönetim kurulunun bu sorumluluğun bilinciyle görev yapacağını sözlerine ekledi.

6 ilçe başkanı hakkında disiplin süreci!

Toplantının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri ise disiplin kararları olarak gündeme geldi.

İl Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde;

Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar

Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü

Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa

Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlan

Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun

Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu

hakkında, kamuoyuna yansıyan açıklama ve davranışlarının parti ilkeleriyle uyuşmadığı gerekçe gösterilerek kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevk kararı verildi.

Zahide Kurun ve Efe Orbay da disipline gönderildi!

Görevden alınmış olan önceki dönem CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ile CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı olarak bilinen parti üyesi Efe Orbay da İl Yönetim Kurulu kararıyla kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Kurul, Efe Orbay'ın parti içerisinde gerçeğe aykırı unvan kullandığı gerekçesiyle disiplin sürecine dahil edildiğini açıkladı.

Yeni görev dağılımı şu şekilde:

- Utku Gümrükçü — İl Başkanı (İl Başkanı)

- Adnan Alabay — İl Başkan Vekili (İl Başkan Vekili)

- İnanç Nurlu — İl Sekreteri (İl Sekreteri)

- Birol Soylu — İl Saymanı (İl Saymanı)

- Ruhisu Can Al — İl Eğitim Sekreteri (İl Eğitim Sekreteri)

- Erkan Kaya — İl Bilişim Sorumlusu (İl Bilişim Sorumlusu)

- Ahmet Doğukan Gül — İl Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Ali Hıdır Uludağ — İl Başkan Yardımcısı (Seçim İşleri ile Seçim Güvenliğinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Mert Özcan — İl Başkan Yardımcısı (Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Nüket Akyıldız — İl Başkan Yardımcısı (Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Azimet Gürbüz — İl Başkan Yardımcısı (Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- İsmet Basmacı — İl Başkan Yardımcısı (Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Ali İhsan Yıldız — İl Başkan Yardımcısı (Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Ekincan Aksoy — İl Başkan Yardımcısı (1. Bölge Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- İsfahan Naki — İl Başkan Yardımcısı (2. Bölge Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Erkut Tamay — İl Başkan Yardımcısı (1. Bölge Meclis Üyelerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Yahya Yıldız — İl Başkan Yardımcısı (2. Bölge Meclis Üyelerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Nejla Elgürmüz — İl Başkan Yardımcısı (1. Bölge Muhtarlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Mehmet Uyar — İl Başkan Yardımcısı (2. Bölge Muhtarlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Gökçe Döşemeciler — İl Başkan Yardımcısı (Balkan Masası, Kadın İş Dünyası ve Girişimcilik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Abuzer Turan — İl Başkan Yardımcısı (Sanayi, Ticaret, Ekonomi ve İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Serdar Aktop — İl Başkan Yardımcısı (Meslek Odalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Serkan Arda — İl Başkan Yardımcısı (Halkla İlişkiler, Protokol ve Kent Konseylerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Burak Yılmaz — İl Başkan Yardımcısı (İnsan Hakları ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Kemal Kaygül — İl Başkan Yardımcısı (Şehit ve Gazi Yakınlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Engin Avuç — İl Başkan Yardımcısı (STK ve Hemşehri Derneklerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Aşiti Veysanoğlu — İl Başkan Yardımcısı (Kent Kimliği, Deprem ve Afet, Kentleşme Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Onur Utkan İlçi — İl Başkan Yardımcısı (Emek Politikaları, Sendikalar ve İstihdam Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Yüksel Bakış — İl Başkan Yardımcısı (Tarım, Çevre ve İklim Değişikliği Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- İrfan Yeliş — İl Başkan Yardımcısı (Spor, Sağlık İşleri, Kültür – Sanat Faaliyetlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)

- Nedim Gümüşkaya — İl Başkan Yardımcısı (Esnaftan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı)