Kaza sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Payaz, yaklaşık 40 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili adli soruşturma ise çok yönlü olarak sürüyor. Başsavcılık tarafından yapılan açıklama çerçevesinde, olay yerinde kazaya sebep olduğu değerlendirilen metal parçanın teknik incelemeler sonucunda vinç ayağı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasının ardından CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan da bir açıklama geldi.

"Sürecin takipçisi olacağız!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, moto kurye Akın Payaz’ın hayatını kaybettiği kazaya neden olan metal parçanın bir vinç ayağı olduğunu tespit ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın titizlikle yürütülmesi yönündeki yaklaşımı nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ali Yeldan’a teşekkür etmekle birlikte, bu gelişmenin verdiğimiz soru önergelerinde dile getirdiğimiz endişelerin ve araştırılmasını istediğimiz hususların ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyduğunu belirtmek isterim.

Ancak bu tespit soruşturmanın sonu değil, yeni ve kritik bir aşamasıdır.

Şimdi bu vinç ayağının hangi araca ait olduğu, olay yerine nasıl düştüğü, sorumlu aracın neden bugüne kadar belirlenemediği, kamera kayıtlarının neden gecikmeli temin edildiği ve süreçte herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.

Hiçbir delil gözden kaçırılmamalı, hiçbir sorumluluk karanlıkta bırakılmamalıdır. Akın Payaz’ın ailesinin adalet ve gerçeği öğrenme hakkı vardır.

Sorumlular belirlenip hukuk önünde hesap verene kadar sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.