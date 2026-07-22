İzmir Beydağ'da gerçekleşen trafik kazasında minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 12 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sebebiyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu meydana gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi intikal etti. Kaza, Beydağ-Nazilli kara yolunun Palamutçuk mevkisinde gerçekleşti.

Minibüs kazaya karıştı!

Gelen bilgiler çerçevesinde, E.K. kontrolündeki hafif ticari araç, karşı yönden gelmekte olan ve A.G.'nin kullanmış olduğu minibüsle henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki araçta yer alanlar yaralanırken, minibüste tarım işçisi olarak çalışan 10 kişinin bulunduğu ifade edildi.

12 kişi hastaneye götürüldü!

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralılar, ambulanslarla Beydağ Devlet Hastanesi ile Ödemiş Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Hayati tehlikeleri bulunmuyor!

Hastanelerde tedavi altına alınan 12 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

