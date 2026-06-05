Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Orkestrası, Türk müziğinin iki usta ismini, Edip Akbayram ve Volkan Konak’ı çok özel bir akşamla yad etti.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nu tıklım tıklım dolduran İzmirliler, sanatçıların gönüllere taht kuran şarkılarıyla hem hüzünlendi hem de geçmişi yad etti.

Binlerce kişi aynı anda söyledi

Tamamen ücretsiz olarak yapılan gece, şef Şenol Şentürk’ün dokunuşlarıyla bambaşka bir havaya büründü. Çağrı Ergin, Hasan Karar, Hüseyin Tolu, Merve Mete ve Su Tamay gibi başarılı solistlerin sahne aldığı organizasyonda, orkestra adeta zirveye çıktı. İki usta ismin şarkıları çalınmaya başladığında, Açıkhava’da binlerce kişi parçalara hep bir ağızdan eşlik etti.

Uzun süre ayakta alkışlandı

Konser boyunca unutulmaz eserler arka arakaya sıralandı. Edip Akbayram’ın "Aldırma Gönül"ü ve "Hasretinle Yandı Gönlüm"ü başladığında gözler dolarak eşlik edenler olurken; Volkan Konak’ın "Dido" ve "Efulim" gibi coşkulu türkülerinde ise konser alanı hareketlendi.

İzmirli müzikseverlerin adeta bir koro gibi katıldığı bu performanslar, gecenin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.