İzmir Karabağlar'da meydana gelen trafik tartışması, motosikletli bir kuryenin darbedilmesiyle noktalandı. Yoldaki çukurdan kaçmak için hızını düşüren kurye ile arkasından gelen otomobil sürücüsü arasında meydana gelen gerginlik kısa sürede büyüdü.

Su yüklü motosikletin altında kaldı!

Olayın, Karabağlar ilçesine bağlı Refet Bele Mahallesi'nde meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, bir markette çalışan ve damacana su dağıtımı gerçekleştiren 25 yaşındaki motosikletli kurye Muammer A., yoldaki çukuru fark ederek güvenli geçiş yapmak için manevra yaptı.

Bu esnada aynı yönde ilerleyen ve takip mesafesini korumadığı iddia edilen otomobil sürücüsüyle tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesinin ardından otomobilinden inen sürücü, motosikletli kuryeye tekme ve yumruklar attı.

Saldırı esnasında motosiklet, üzerindeki yaklaşık 100 kilogramlık su yüküyle birlikte düşerken, kurye motosikletin altında kaldı. Çevrede bulunan esnafın araya girmesiyle kavga sona erdirildi.

180 bin TL para cezası!

Yapılan işlemler çerçevesinde sürücü Y.Y.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 60 gün boyunca trafikten men edildi.

Adli soruşturmaya da start verildi!

İdari yaptırımların dışında saldırgan sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında da adli süreç başlatıldığı öğrenildi.