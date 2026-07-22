İzmir Dikili açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda, ilerlemekte olan lastik bot durdurularak 14 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi. Mobil kıyı gözetleme sistemi ve radar desteğiyle yeri belirlenen bot, kısa sürede müdahale edilerek kontrol edildi.

Gelen bilgiler çerçevesinde, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-101) ile Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10), Dikili açıklarında denizde ilerlemekte olan şüpheli bir lastik bot olduğunu belirledi.

Kısa sürede durduruldu!

Şüpheli botun tespit edilmesi sonrasında bölgeye Sahil Güvenlik Botları TCSG-905 ile KB-107 intikal etti. Deniz üzerinde düzenlenen koordineli müdahale neticesinde hareket halindeki lastik bot durduruldu ve kontrol altına alındı.

Botta yapılan incelemeler sonucunda, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştığı düşünülen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Gerekli işlemler için karaya çıkarıldılar!

Operasyon sonrasında yakalanan düzensiz göçmenler güvenli şekilde karaya götürüldü. Kimlik tespitleri ve idari işlemlerinin noktalanmasının ardından ilgili kurumlara teslim edilmek üzere gerekli prosedürlere start verildi.