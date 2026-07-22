Bayraklı Belediyesi, kadınların mesleki becerilerini artırmaları, üretime katılım sağlamaları ve ekonomik bağımsızlıklarını yükseltmeleri için semt merkezlerinde ücretsiz meslek edindirme kurslarını devam ettiriyor.

Ekonomik ve sosyal hayata katılım!

Belediye tarafından hayata konulan eğitim programları çerçevesinde kadınların meslek sahibi olmaları, aile ekonomilerine katkı sunmaları ve istihdam olanaklarını yükseltmeleri hedefleniyor.

"Kadınların hayallerine destek oluyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda belediyenin kadın odaklı çalışmalarına vurgu yaptı.

Önal, "Kendi hayallerinin peşinde koşan kadınların hikayesi burada yazılıyor. Semt merkezlerimizde hayata geçirdiğimiz ücretsiz meslek edindirme kurslarımızla kadınların üretmesine, ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almasına destek oluyoruz. Emeğiyle, azmiyle ve inancıyla üreten tüm kursiyerlerimizle gurur duyuyoruz. Her zaman yanınızdayız." dedi.