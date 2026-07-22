Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Kadın Kolları, Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir şubeleri tarafından gerçekleştirilen "Cumhuriyet İçin Yürüyüş" etkinliğine yoğun katılım sağladı. Cumhuriyetin temel değerleri ile laik ve bilimsel eğitim anlayışına vurgu yapılan yürüyüşte, CHP'li kadınlar da kortejde yer alarak desteklerini ilettiler.

Yürüyüşün ardından konuşan CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nilay Kökkılınç, laik eğitimin Türkiye'nin geleceği açısından vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

"Cumhuriyet'in temel kazanımlarındandır"

Kökkılınç, çağdaş ve bilimsel eğitim sisteminin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek, Cumhuriyet'in temel ilkelerinden biri olan laiklik anlayışını korumayı sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'nin aydınlık geleceğinin ancak akıl ve bilim temelinde şekil alan bir eğitim sistemiyle mümkün olacağını ifade eden Kökkılınç, eğitim politikalarıyla ilgili her türlü gerici müdahaleye karşı demokratik mücadeleyi devam ettireceklerini belirtti.

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

CHP'nin kurucu değerlerine atıfta bulunan Nilay Kökkılınç, partinin simgesi haline gelen Altı Ok'un temel ilkelerinden birinin laiklik olduğunun altını çizdi.

Laik ve bilimsel eğitimin sadece eğitim politikalarının değil, bunun yanı sıra Cumhuriyet'in geleceğinin de güvencesi olduğunu ifade eden Kökkılınç, Atatürk ilke ve devrimlerini savunan herkesin bu değerlere sahip çıkması gerektiğini belirtti.

"Değerlerini savunmaya devam edeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel misyonuna da vurgu yapan Kökkılınç, partinin Cumhuriyet'in temel kazanımlarını koruma konusundaki kararlılığını devam ettireceğini ifade etti.