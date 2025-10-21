Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’deki yükseköğretim sistemini küresel standartlara daha uygun, esnek ve yüksek verimli hale getirmek amacıyla kapsamlı bir reform sürecini başlattığını duyurdu. Bu devrim niteliğindeki düzenleme sayesinde, üstün başarı gösteren öğrenciler lisans programlarını normal süresi olan dört yıl yerine, üç yılda tamamlama hakkına sahip olacak. Bu yenilik, öğrencilere kariyerlerine daha erken başlama imkânı sunarken, eğitimde kaliteyi ve uygulamalı öğrenmeyi merkeze alıyor.

Ders içerikleri sadeleşiyor, kredi sistemi yeniden yapılanıyor

YÖK tarafından yapılan açıklamada, reformun temelini ders planlarının radikal bir şekilde sadeleştirilmesi, kredi sisteminin yeniden yapılandırılması ve öğrencilerin yaz okullarında bir üst sınıftan ders alma imkânının genişletilmesi gibi adımların oluşturduğu belirtildi. Bu düzenlemelerle, öğrencilerin üzerindeki gereksiz teorik bilgi yükünün azaltılması ve eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor. Çalışmaların, sistemi uluslararası akreditasyon standartlarıyla tam uyumlu hale getirmeyi amaçladığı bildirildi.

Başkan Özvar: "Öğrencileri mesleki tecrübeyle erken buluşturuyoruz"

YÖK Başkanı Erol Özvar, konuyla ilgili yazılı bir beyanatta bulunarak, atılacak adımların vizyonunu detaylandırdı. Özvar, ders içeriklerinin sadeleştirilmesiyle öğrencilere sadece teorik bilgi aktarmaktan öte, proje üretmeye, uygulama yapmaya ve bilimsel araştırmaya daha fazla zaman ayırma fırsatı yaratılacağını vurguladı.

Özvar, yapılacak bu değişikliklerle birlikte, Türkiye'deki öğrencilerin birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi lisans eğitimlerini 3 yıl gibi daha kısa bir sürede tamamlama şansına kavuşacağını ifade etti. Özvar, reformların ana odağını şu sözlerle özetledi: "Artık salt teorik bilgiye bağımlı bir sistemden uzaklaşıyor; öğrencilerimizi mesleki tecrübeyle erkenden tanıştıran, onları hem bilimsel çalışmalara hem de iş dünyasının dinamiklerine güçlü bir şekilde hazırlayan yeni bir yaklaşımı esas alıyoruz." Gerçekleştirilen bu dönüşümün, yükseköğretim sistemini daha çağdaş ve rekabetçi bir yapıya taşıyacağı öngörülüyor.