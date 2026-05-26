Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde miting benzeri bayramlaşmayla startını vermesinin beklendiği süreçte gözler 1 Haziran'daki Parti Meclisi toplantısına çevrilmiş durumda.
Mutlak butlan kararı sonrası yeniden göreve gelen Parti Meclisi'nin üyelerinin kim olacağı netleşti.
2020'de gerçekleştirilen kurultayda seçilenlerin yer aldığı liste, partiden ayrılanların yerine yedek üyelerin gelmesiyle son şeklini aldı.
Yeni PM'de kimler var?
Kılıçdaroğlu'nun PM içinden atayacağı MYK'ya kimleri alacağı sorusuna kulisler 16 ismin netleştiği yönünde bilgilerle dolu.
Yeni dönemde en kritik görevlerden biri olacak Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Müslim Sarı'nın gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
İzmir'den sadece Devrim Barış Çelik'in Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alacağı konuşuluyor.
Başkent kulislerine göre Kılıçdaroğlu'nun yeni döneminde MYK'ya alacağı isimler şöyle.
1-Mehmet Akif Hamzaçebi
2-Deniz Demir
3-Ali Rıza Erbay
4-Bulent Kuşoğlu
5-Faik Öztrak
6-Ali Öztunc
7-Orhan Sarıbal
8-Mehmet Tüm
9-Hasan Efe Uyar
10-Müslim Sarı
11-Cemal Canpolat
12-Semra Dinçer
13-Aysu Bankoğlu
14-Devrim Barış Çelik
15-Gamze İlgezdi
16-Yıldırım Kaya