Son Mühür- CHP'de mutlak butlan sonrası oluşan parti içi kaosu ortadan kaldırma adına Özgür Özel İzmir'den yaptığı çağrıda,
''2 milyon üyenin Genel Başkanı seçmesi'' çağrısında bulunmuş, seçimiş kaybederse, kaybettiği kişinin elini öpeceği sözünü vermişti.
Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 gün içinde kurultay çağrısı yapan Özgür Özel, İzmir'de gövde gösterisine dönüşen mitingiyle CHP'nin yeni genel merkez yönetimine mesaj verirken, Ankara il yönetimi de Özel'den yana tavır aldı.
Demokrasi için Özgür Özel...
İZBETON merkezli kooperatif soruşturmasında il başkanı Ümit Erkol'un tutuklu bulunduğu CHP Ankara il yönetimi yayınladığı mesajla,
''Hukuksuz butlan kararı sonucunda Genel Merkezimizin polis marifetiyle işgal edilmesine karşı olduğumuzu;
bu kararı ve uygulanmasını tanımadığımızı, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in demokrasi mücadelesinde yanında olduğumuzu ve seçilmiş Genel Başkanımızın “Hemen kurultay” çağrısını desteklediğimizi il yönetimi olarak belirtiyoruz'' sözleriyle parti içindeki yönetim kaosunda Kılıçdaroğlu'na karşı Özel'le birlikte yol yürüyeceklerini gözler önüne serdi.