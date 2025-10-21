Son Mühür- AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a dava açıldığını duyurdu.

Aydın, Başarır’ın Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını belirtti.

“Mesnetsiz ithamlar ve hakaretamiz ifadeler”

Aydın açıklamasında, Başarır’ın 19 Ekim 2025’te gerçekleştirdiği konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “mesnetsiz ithamlarda ve hakaretamiz ifadelerde bulunduğunu” öne sürdü. Bu kapsamda, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 250 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla savcılığa başvuru

Hüseyin Aydın ayrıca, söz konusu konuşma nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi kapsamında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.