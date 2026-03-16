Son Mühür/ Osman Günden- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan "2025 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu", Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının toplumsal fayda karnesini ortaya koydu. Akademik başarılarının yanı sıra toplumsal duyarlılık projeleriyle de adından söz ettiren Ege Üniversitesi (EÜ), yayımlanan verilerde hem kurumsal kapasitesiyle hem de öğrenci inisiyatifleriyle zirveye yerleşti. Toplamda hayata geçirilen proje sayılarıyla rakiplerini geride bırakan Ege Üniversitesi, sosyal sorumluluk kültürünü bir yaşam biçimi haline getirdiğini ulusal düzeyde tescillemiş oldu.

Toplumsal katkıda rekor seviye: 1.233 proje ile lider

YÖK'ün raporuna göre, üniversitelerin bütçeli, belirli bir hedefi olan ve en az iki ay süren nitelikli projeleri kapsayan değerlendirmesinde Ege Üniversitesi büyük bir başarıya imza attı. Türkiye genelindeki 123 üniversitenin toplamda 5 bin 839 projeyi tamamladığı bu kategoride, Ege Üniversitesi tek başına 1.233 projeyi hayata geçirerek Türkiye birincisi oldu. Geçtiğimiz yıla oranla artış gösteren bu rakamlar, üniversitenin sadece bilgi üreten bir kurum değil, aynı zamanda ürettiği bilgiyi toplumun hizmetine sunan stratejik bir merkez olduğunu bir kez daha kanıtladı.

"Egeli Gençler" gönüllülükte Türkiye’nin zirvesinde

Üniversitenin başarısı sadece kurumsal projelerle sınırlı kalmadı; geleceğin liderleri olan Ege Üniversitesi öğrencileri de toplumsal sorunlara kayıtsız kalmayarak tarihi bir rekora imza attı. Gençlerin aktif rol aldığı ve gönüllülük esasıyla yürüttüğü faaliyetlerin sıralandığı listede EÜ öğrencileri, 1.991 sosyal sorumluluk projesiyle açık ara ilk sırada yer aldı. Bu veriyle birlikte Ege Üniversitesi, "Öğrencileri en fazla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren üniversite" ünvanını kazanarak, genç kuşaklarda toplumsal farkındalık oluşturma konusundaki başarısını somutlaştırdı.

Rektör Prof. Dr. Musa Alcı: "Toplumsal fayda temel misyonumuzdur"

Elde edilen bu çifte şampiyonluğu değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, akademik ve bilimsel üretimlerin toplumsal katkıyla taçlandırılmasının üniversitenin temel felsefesi olduğunu vurguladı. YÖK 2025 raporundaki verilerin, üniversite genelinde tesis edilen güçlü sosyal sorumluluk bilincinin bir yansıması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alcı; çevresine duyarlı, sorunlara akılcı çözümler üreten ve gönüllülük ruhunu içselleştiren bir nesil yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Rektör Alcı, bu başarıda emeği olan tüm akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, toplumsal fayda odaklı çalışmaların artarak süreceği mesajını verdi.

Türkiye genelinde artan sosyal sorumluluk farkındalığı

YÖK 2025 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu, Türkiye'deki üniversitelerin 2024 yılı boyunca toplam 15 bin 395 sosyal sorumluluk projesine imza attığını gösteriyor. Ege Üniversitesi'nin bu devasa ekosistem içerisindeki baskın rolü, yükseköğretimde toplumsal bütünleşme modeline dair önemli bir örnek teşkil ediyor. Eğitim ve araştırma faaliyetlerini toplumla buluşturan Ege Üniversitesi, bu raporla birlikte Türkiye'nin en güçlü ve toplumla en barışık eğitim kurumlarından biri olma özelliğini pekiştirdi.

