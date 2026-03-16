Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in binlerce yıllık tarım mirası olan zeytin ve zeytinyağının küresel pazarda hak ettiği konuma ulaşması için İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde stratejik bir adım atıldı. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren "Zeytin Bilim Kurulu", ilk toplantısını gerçekleştirerek şehrin zeytin yol haritasını belirledi. Akademisyenlerden üreticilere, ihracatçılardan sivil toplum temsilcilerine kadar geniş bir katılımla kurulan bu kurul, zeytinin topraktan sofraya uzanan serüvenini bilimsel veriler ışığında yeniden dizayn etmeyi hedefliyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, İzmir’in zeytin varlığının hem verimlilik hem de markalaşma kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

"Kontrolsüz üretim devri kapanıyor"

Zeytin Bilim Kurulu’nun ilk buluşmasında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tarımın sadece bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda bir gıda güvenliği meselesi olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin ve özellikle İzmir’in zeytin potansiyelinin geleneksel ve bazen hatalı yöntemler nedeniyle heba edildiğini vurgulayan Başkan Tugay, hasattan depolamaya kadar süregelen verimsiz süreçlere dikkat çekti. Üretimde yapılan basit teknik hataların ürünün ekonomik değerini düşürdüğünü ifade eden Tugay; doğru fidan seçimi, hastalıklarla etkin mücadele ve modern sıkım tekniklerinin yaygınlaştırılmasıyla zeytinyağındaki kalite standardının yukarı çekileceğini belirtti.

İzmir markası küresel pazara hazırlanıyor

İzmir Zeytin Eylem Planı çerçevesinde yürütülecek çalışmaların pazarlama ayağına özel bir parantez açan Başkan Dr. Cemil Tugay, yerli üretimin yurt dışındaki firmalar tarafından dökme yağ olarak alınıp başka markalar altında paketlenmesine karşı bütüncül bir strateji geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Üreticinin emeğinin katma değerli bir ürüne dönüşmesi için profesyonel bir pazarlama ağına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Tugay, bilimsel verilerle desteklenen bir üretim planlamasının şart olduğunu dile getirdi. Bu vizyon doğrultusunda, İzmir zeytininin dünyaca tanınan bir marka haline getirilmesi için teknik ve idari tüm imkanların seferber edileceği vurgulandı.

Büyükşehir’den kalite garantisi: "İzmir Olive Export Hub"

Belediyenin en dikkat çeken projelerinden biri olan "İzmir Olive Export Hub" (İzmir Zeytin İhracat Merkezi) hakkında detaylar paylaşan Başkan Tugay, kooperatifleri ortak bir çatı altında birleştirerek ihracat gücü kazandıracaklarını müjdeledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zeytinyağında bir nevi "kalite mühürü" basmak istediğini söyleyen Tugay, belediye olarak güvenilir, tağşişsiz ve yüksek kaliteli zeytinyağına kefil olacakları bir sistem kuracaklarını belirtti. Bu sayede İzmir’den zeytinyağı almak isteyen uluslararası alıcıların, her zaman güvenle başvurabilecekleri ve ürünü yerinde inceleyebilecekleri şeffaf bir merkez oluşturulması hedefleniyor.

Havza bazlı bilimsel haritalama başladı

Toplantıda Zeytin Bilim Kurulu’nun teknik yol haritasını sunan Prof. Dr. Yusuf Kurucu ise zeytin üretim alanlarının parsel bazlı haritalanması sürecinde önemli aşamalar kaydettiklerini açıkladı. Küçük Menderes Havzası’ndaki çalışmaların tamamlandığını, Gediz ve Bakırçay havzalarının da kısa sürede sisteme dahil edileceğini belirten Kurucu, iklim değişikliği ve toprak yapısına uygun çeşit seçiminin kalite üzerindeki hayati etkisine değindi. Bölgesel yağ özelliklerinin korunması ve İzmir zeytinyağının kendine has karakterinin dünyaca tanınması için bilimsel disiplinden taviz vermeyeceklerini ifade eden Kurucu, belediyenin bu süreçteki rehberliğinin sektör için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.