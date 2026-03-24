Üniversite kapısını aralamak isteyen yüz binlerce adayın ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın takvimi netleşti. Adaylar, haziran ayında gerçekleştirilecek oturumlar için son hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

YKS 2026 OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ NETLEŞTİ

Sınav sürecinin ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara soruları yanıtlamaları için 165 dakika süre tanınacak. Hafta sonu mesaisi 21 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile hız kesmeden sürecek. Yine saat 10.15'te başlayacak olan bu zorlu oturumda öğrenciler 180 dakika boyunca ter dökecek. Aynı günün öğleden sonrasında ise dil puanıyla tercih yapacak adaylar için Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başlayarak 120 dakika boyunca devam edecek.

ADAYLAR SINAV GİRİŞ BELGELERİNE NE ZAMAN ULAŞACAK?

Oturum tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin en çok araştırdığı konulardan biri de sınav yerleri oldu. Adayların sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini içeren giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM'nin genel uygulama prosedürlerine göre bu kritik belgelerin, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden dijital ortamda yayımlanması planlanıyor.

BAŞVURU RAKAMLARI BELLİ OLDU VE YÖK'TEN MESAJ GELDİ

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, bu yılki maratona toplam 2 milyon 425 bin 560 aday başvuru işlemlerini eksiksiz tamamlayarak katılım hakkı kazandı. Sürece ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, adayların büyük bir emek ve fedakarlık gösterdiğini vurguladı. Üniversitelerde dijital dönüşümü destekleyen yeni programlar açtıklarını belirten Özvar, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yükseköğretim ortamı için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek tüm adaylara başarılar diledi.