A.B.İ. dizisi senaryo gereği ana karakterin ailesinden uzaklaşarak yıllarca cerrahlık yaptığı Ege sahneleri için İzmir'in en sakin kıyı ilçelerinde set kuruyor. Hikayenin dramatik tonunu ve yalnızlık hissini izleyiciye hissettirmek isteyen yönetmen, kentin tarihi ve doğal dokusunu sahnelerde ustalıkla kullanıyor.

Ege kıyılarındaki Foça çekimleri

Dizinin ilk bölümlerinde Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan karakterinin sakin ve izole yaşamını yansıtmak amacıyla İzmir'in tarihi ilçesi Foça tercih ediliyor. Foça'nın beyaz boyalı taş evleri, sessiz koyları ve masmavi deniz manzarası, karakterin iç dünyasındaki dinginliği görselleştirmede önemli bir görev üstleniyor. Bölgede kurulan setler, Ege'nin kendine has huzurlu atmosferini ekran başındaki izleyicilere başarıyla aktarıyor.

Özellikle ilçe merkezinde konumlanan deniz cepheli taş villa sahneleri, Doğan'ın cerrahlık yıllarındaki mütevazı ama seçkin hayat tarzını yansıtıyor. Yerel halkın da çekimler sırasında yoğun ilgi gösterdiği bu özel sahneler, Foça'nın nostaljik sokaklarının ve tarihi limanının güzelliğini gözler önüne seriyor. İzmir sahnelerinin tamamlanmasının ardından hikaye, olayların asıl düğümlendiği büyük metropole doğru kayıyor.

İstanbul'daki ana set merkezleri

Dizinin hikayesindeki İzmir sahneleri büyük merak uyandırsa da, yapımın ana prodüksiyon ve set çalışmaları ağırlıklı olarak İstanbul genelinde yürütülüyor. Karakterlerin aile ilişkilerinin ve iş hayatının geçtiği bölümler için İstanbul'un tarihi ve modern semtlerinde eş zamanlı çekimler gerçekleştiriliyor. Özellikle Sarıyer ilçesinin Büyükdere semti ile Piyasa Caddesi üzerindeki tarihi konaklar, ailenin köklü geçmişini simgelemek amacıyla kullanılıyor.

Tarihi dokuyu ekranlara taşımak için Beykoz ve Üsküdar ilçelerindeki eski mahalleler tercih edilirken, karakterlerin modern iş hayatı için Beşiktaş ve Şişli semtleri kullanılıyor. İki büyük kent arasında mekik dokuyan set ekibi, izleyicilere hem Ege'nin huzurunu hem de İstanbul'un dinamik kaosunu aynı anda sunmayı başarıyor. Çekimleri büyük bir gizlilikle sürdürülen bu iddialı yapım, her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.