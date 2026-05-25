SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Apartman yönetimde "tek taraflı fahiş aidat" dönemi ditti. Torba Kanunla Kat Mülkiyeti Kanunu’nda devrim niteliğinde 6 değişiklik, 22 Mayıs 2026 tarihinden yürürlüğe girdi. Yeni dönemde yöneticilerin tek başına yüksek aidat belirleyip toplama devri resmen kapandı, tüm yetki ev sahiplerine geçti. Eski sistemde site yöneticileri bir bütçe hazırlıyor, itiraz edilmezse bu aidat kesinleştiğini belirten Avukat Ergün Vardar, 'Artık bu sistem tamamen değişti. Yöneticinin hazırladığı bütçenin geçerli olabilmesi için mutlaka kat malikleri genel kurulunda onaylanması gerekiyor. Komşuların onaylamadığı bir aidat yürürlüğe girmesi mümkün olmayacak' dedi.

'Enflasyon' Sınırı Geldi

Eğer apartmanda henüz onaylanmış bir bütçe yoksa ve yönetici geçici bir aidat belirleyecekse, kafasına göre zam yapamayacağını sözlerine ekleyen Avukat Vardar, 'Bu geçici aidat artışı, devletin her yıl açıkladığı Yeniden Değerleme Oranını enflasyon sınırını kesinlikle aşamayacak. Bu sınırın üzerindeki her artış için acilen genel kurul toplanıp komşulardan onay alınması şart olacak' dedi.

Onaysız Aidat İçin İcra Takibi Yapılamayacak

Yönetimlerin en büyük kozu olan 'aidatı ödemeyeni icraya veririm döneminin sona erdiğini dikkat çeken Avukat Ergün Vardar, 'Kat malikleri kurulundan geçmeyen bir bütçeye dayanarak başlatılan icra takipleri hukuken geçersiz sayılacak. Vatandaşlar bu tür usulsüz takiplere icra mahkemelerinde rahatça itiraz edebilecek'dedi.

'Yine Para Topluyoruz' Dönemi Kapandı

Bazı site yönetimlerinin sıkça başvurduğu 'Para bitti, ek avans topluyoruz' bahanesi yeni yasal düzenleme ile son bulduğunu sözlerine ekleyen Avukat Ergün Vardar, 'Yeni düzenlemeye göre yöneticiler, bütçe genel kurulda onaylanana kadar sadece geçici avans toplayabilir. Bütçe onaylandığı an avans toplama yetkisi kendiliğinden biter ve düzenli aidata geçilir. Yöneticiler avans adı altında denetimsiz para artık isteyemeyecek' diye önemli bilgi verdi.



Karar Almak Kolaylaştı

Yüzlerce dairelik büyük sitelerde, eskiyen veya vatandaşın aleyhine olan site kurallarını değiştirmek için ev sahiplerinin %80'inin 4/5 onayı gerekiyordu ve bu oran pratikte imkansızdı diyen Avukat Vardar, 'Yeni kanunla bu kilit açıldı. Artık sitelerde kuralları değiştirmek için 3'te 2 çoğunluk yeterli olacak. Ayrıca eski sitelerin planlarında yazan zorlaştırıcı maddeler de artık kanunen geçersiz sayılacak' diyerek yeni durumu maddelerle özetledi.