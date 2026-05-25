Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, kritik bir adım atarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılması için resmi bir disiplin soruşturması başlatılmasını talep etti.

"Mutlak Butlan" kararının ardından İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı

Mahkemenin, CHP'nin geçtiğimiz dönemde yaptığı kurultaya dair verdiği "mutlak butlan" kararı, parti içinde farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu hukuki gelişmenin hemen sonrasında harekete geçen İlçe Başkanı Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı vasıtasıyla İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

"Parti ilkeleriyle uyuşmayan tutumlar incelenmeli"

Başvurunun dayanağında, parti tüzüğünün ve disiplin yönetmeliğinin herkes için bağlayıcı olduğu görüşü yatıyor. Dilekçede, hiçbir makamın ya da unvanın parti hukukunun üstünde olamayacağı açıkça ifade edildi.

Şalmanlı, özellikle örgütün iradesini zayıflatan, parti kamuoyu önünde kurumun imajını zedeleyen ve parti ilkeleriyle uyuşmayan tutumların disiplin hukuku çerçevesinde dikkatle incelenmesi gerektiği savunuyor.

Ayvalık İlçe Seçim Kurulu'na gönderilen dilekçe şu şekilde:

1- Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, parti tüzüğü, partı programı ve örgüt bütünlüğü, tüm parti üyeleri ve organları bakımından bağlayıcıdır. Parti içi demokrasi, hukukun üstünlüğü, örgüt iradesine saygı ve tüzüğe bağlılık ilkeleri CHP'nin kurucu esasları arasındadır.

2- Hakkında disiplin işlemi talep edilen şahsın, görev ve yetkilerini parti tüzüğüne, parti teamüllerine ve örgüt iradesine aykırı şekilde kullandığı; parti bütünlüğünü zedeleyen, parti üyeleri arasında ayrışmaya sebebiyet veren ve parti disiplinini bozucu nitelikte davranışlarda bulunduğu değerlendirilmektedir.

3- Özellikle; Parti örgütlerinin iradesini etkisizleştiren uygulamalar, Tüzük hükümlerinin fiilen uygulanmaması, Parti kamuoyu önünde partiyi yıpratıcı açıklama ve tasarruflar, Parti ilkeleriyle bağdaşmayan karar ve uygulamalar nedeniyle disiplin hukuku bakımından inceleme yapılması zorunlu hale gelmiştir.

4- CHP Disiplin Yönetmeliği'nde Genel Başkan bakımından mutlak bir disiplin sorumsuzluğu düzenlenmemiştir. Parti disiplin hükümleri tüm üyeler ve organlar açısından bağlayıcıdır. Bu nedenle somut olay yönünden gerekli disiplin incelemesinin yapılması hukuki zorunluluktur.

5- Parti hukukunun temel amacı kişileri değil kurumsal yapıyı korumaktır. Hiçbir makam veya görev, parti tüzüğü ve disiplin hükümlerinin üstünde değildir.

DELİLLER :Parti tüzüğü, CHP Disiplin Yönetmeliği, Basın açıklamaları, Kamuya açık beyanlar, Parti organ kararları, Tanık ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Hakkında disiplin işlemi talep edilen (Butlan SONRASI) CHP Genel Başkanı hakkında CHP Tüzüğü ve Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin soruşturması açılmasına, eylemlerin niteliğine göre gerekli disiplin yaptırımlarının uygulanmasına ve KESİN İHRACINA karar verilmesini

saygıyla arz ve talep ederim.