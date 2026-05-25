CHP'nin Kurultayına Mutlak Butlan kararı sonrası CHP'nin yeniden genel başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne zaman Genel Merkez'e gideceği belli oldu. Kılıçdaroğlu ilk kez Bayramın ikinci günü yani 28 Mayıs Perşembe günü giriş yapacak.

Neden bekliyor?

Edinilen bilgilere göre önceki gün CHP Genel Merkez binasında polis ve CHP'li isimlerin arasında yaşanan arbedenin ardından tahrip olan binada temizlik ve tadilat çalışmaları gerçekleşiyor. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklediği ve binanın onarılması için süre geçirdiği öğrenildi.

Binada ne yapacak?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramın ikinci günü gerçekleştireceği parti binası ziyaretinde öncelikle partililerle bayramlaşacağı öğrenildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun vatandaşla da bir araya geleceği ve vatandaşla bayramlaşmak için programına eklendiği öğrenildi.

Miting iddiası...

Öte yandan kulislerde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 31 Mayıs Pazar günü, yani bayram tatilinin son gününde CHP Genel Merkezi önünde büyük bir miting düzenleyeceği iddia edilmişti. Ankara başta olmak üzere tüm il teşkilatlarının ve partililerin davet edileceği bu kitlesel buluşmada, Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararından bugüne uzanan süreci, partideki "arınma" planını ve yaşananların perde arkasını hem partililere hem de kamuoyuna ilk ağızdan anlatacağı konuşulmaya devam ediyor.

