Son Mühür- Dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nde başlayan polis müdahalesi ve ardından başlayan Özel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gerçekleştirdiği geniş katılımlı yürüyüş başta Ankara olmak üzere bütün ülke gündemine damga vurdu.

Olaylar yakından takip edildi

Ankara’da yaşanan yoğun politik atmosferde Son Mühür Ankara temsilcileri Dilek Ataseven Yüzer ve İrem Yüzer, olayları yakından takip ederek, basının etik değerlerine ve ilkelerine sadık kalarak okuyucusuna en doğru, tarafsız bilgileri aktarmaya çalıştı.

Son Mühür Ankara ekibini yağmur durduramadı

Yağmurlu havaya rağmen Genel Merkez’deki polis müdahalesi başta olmak üzere CHP’li Özgür Özel’in Ankara sokaklarında gerçekleştirdiği yürüyüşü takip eden Son Mühür Ankara temsilciği doğru ve eşit yaklaşımlı gazetecilik perspektifinin en güzel çalışmalarından birini ortaya koydu.

Ankara’nın kalbinden en doğru haberler okuyuculara sunulacak

Daha öncede Ankara’da başta iktidar ve ana muhalefet partileri olmak üzere pek çok önemli devlet insanıyla röportaj ve söyleşi gerçekleştiren Son Mühür Ankara temsilciğinin yeni dönemde de çalışmalarını büyüterek devam edeceği ve vatandaşlara doğru haberi sunmak için kolları sıvayacağı aktarıldı.