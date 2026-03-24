Binlerce adayın subay olma hayali kurarak girdiği Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı. Yüz binlerce genç, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden kimlik numaraları ve şifreleriyle puan kartlarını görüntüleyebiliyor.

MSÜ TABAN PUANLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sürecinin ardından gözler 2026 yılına ait güncel taban puan listesine çevrildi. Yeni dönemin resmi kontenjan ve puan tablosu henüz kurum tarafından yayımlanmasa da adayların geçen seneni taban puanlarını referans alması öneriliyor.

HARP OKULLARI İÇİN GEÇTİĞİMİZ YILIN KRİTİK EŞİKLERİ

Adayların en çok rağbet gösterdiği Harp Okulları kontenjanlarında rekabet oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. 2025 yılı resmi verilerine göre Hava Harp Okulu sayısal puan türünde erkek adayları 340,30 puanla, kadın adayları ise 363,38 puanla kabul etti. Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okullarının sayısal bölümünde ise baraj erkeklerde 287,92, kadınlarda 355,61 olarak kayıtlara geçti.

EŞİT AĞIRLIK VE SÖZEL PUAN TÜRLERİNDE SON DURUM

Eşit ağırlık puan türüyle alım yapan Kara Harp Okulu kontenjanlarında erkek adaylar için 288,10, kadın adaylar için 362,43 taban puanı uygulandı. Sözel puan türünde ise sadece erkek adaylara yönelik bir alım yapıldı. Bu kategoride taban puan 325,53 olarak belirlendi.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA KADIN VE ERKEK PUANLARI

Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen giriş barajları da genel puan türü üzerinden hesaplanarak adaylara duyurulmuştu. Geçtiğimiz yıl erkek adaylar bu okullara 252,17 puanla yerleşirken, kadın adaylarda bu sınır 327,92 puana kadar yükseldi. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu ilk sıraya yazan erkek adaylar için 115,98, kadın adaylar için ise 302,02 puan yeterli oldu. Tercih listesinin alt sıralarında bando bölümüne yer veren erkek adaylardan ise en az 222,68 puan istenmişti.