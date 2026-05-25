Son Mühür- CHP, tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden biriyle yüzleşmek zorunda kalırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşü anlamına gelen mutlak butlan tartışmaları gündemden kolay kolay düşecek gibi görünmüyor.

CHP Genel Merkezi'ne girebilmek için polis formülünü devreye sokan Kılıçdaroğlu'nun ikinci dönem liderliği seçmende nasıl bir karşılık bulabilir sorusuna cevap arayan ilk çalışma ORC'den geldi.

23-24 Mayıs tarihlerinde 18 ilde iki bin 160 kişiyle gerçekleştirildiği belirtilen araştırmada,

''Tüm seçmene"

Bu Pazar Genel Seçim olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?

''CHP'li seçmene'' ise,

Butlan Kararı Oy Verme Tercihinizi Nasıl Etkiler?

Özgür Özel Ne Yapmalı? soruları yöneltildi.

AK Parti önde, CHP peşinde...

Bu pazar seçim olsa sorusuna verilen yanıtlarda AK Parti'nin CHP'den liderliği geri aldığı ve aradaki farkın da açıldığı sonucu ortaya çıktı.



Araştırma sonuçlarına göre,

AK Parti yüzde 32.4,

CHP yüzde 28.5

DEM Parti yüzde 9.6

MHP yüzde 7.7

İYİ Parti yüzde 5.6

Zafer Partisi yüzde 3.9 oyu bulunuyor.

CHP-Kılıçdaroğlu-Özel üçgeni...

ORC'nin araştırmasında soncu merakla beklenen CHP-Kılıçdaroğlu-Özel üçgeniyle ilgili merak edilen soruya verilen cevaplardı.

Sadece CHP'li seçmene sorulan,

Butlan Kararı Oy Verme Tercihinizi Nasıl Etkiler?

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığına geri döndü, bu durum oy verme tercihinizi nasıl etkiler sorusuna yüzde 84.3'ü etkilemez, oyumu CHP'ye veririm derken,

yüzde 6.7 başka partiye veririm diye cevapladı. Kararsızların oyunun yüzde 9 olduğu görüldü.

Özgür Özel'in yeni parti fikrine onay yok...



Yine sadece CHP'li seçmene sorulan,

Sizce Özel ne yapmalı sorusuna ise CHP'li seçmenin yüzde 7.8'nin CHP'den ayrılıp, parti kurmalı yönünde görüş vermesi dikkat çekerken,

CHP'de kalıp parti içinde mücadele etmeli diyenlerin yüzde 92.2 gibi ezici bir çoğunluk olduğu görüldü.

