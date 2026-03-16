Son Mühür/ Erkan Doğan- Kendisinin kurduğu izmirdesondakika.com gazetesini taklit edenlerin 2020 yılından bu ismin yanına “tr” ekleyerek yayın yapmaya başladıklarını belirten Yılmaz, “Sahada da kağıt üzerinde de gazetecilik açısından İzmir’de Sondakika’nın ilk sahibi benim. İsteyen herkes Google kayıtlarına bakarak bunu görebilir. Burada hiçbir tereddüt yok. Bizden 4-5 yıl sonra aynı gazete isminin yanına “tr” ekleyerek yayın yapmaya başladılar. Arada tarih açısından bu kadar büyük bir fark var” dedi.

HEM EMEK HEM DE PATENT OLARAK MARKANIN SAHİBİYİZ

Kendisinin tek amacının gazetecilik yapmak olduğunu vurgulayan Yılmaz şu bilgileri verdi: “Benim arkamda ne bir holding, ne bir siyasi ne de başka bir güç var. Tamamen gazeteci sermayesiyle ve gazetecilerin gücüyle mesleğimizi yapmaya devam ediyoruz. Dava sürecini başlatan da biz değiliz. Hem yasal patent sahibi olduğumuz hem de internet haber sitesine yıllar önce başladığımız halde bizim hakkımda ‘marka tecavüzü’ diye suç duyurusunda bulundular. Patentimizi ve diğer belgeleri ibraz edince takipsizlik kararı verildi. Bu olaydan sonra marka davası açmak zorunda kaldık. Biz belgelerimizi mahkemeye sunduk. Bu saatten sonra kararı mahkeme verecek. Herkes de Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği karara saygı duyacak” dedi.

GAZETE İÇİN GEREKLİ PATENT BAŞVURUMUZ DA ÖNCE

Gazete, dergi ve televizyon patentleri için gerekli maddelerin 16 ve 38’inci maddelerde düzenlendiğini ifade eden Yılmaz, “Biz gazetecilik yapmak istediğimiz için gerekli patent başvurusunu gerekli maddeler üzerinden yaptık. Bu başvuru sonucunda da patentimizi aldık. Zaten bizim başvurumuz onlardan sonra yapılmış olsa biz gerekli patenti alamazdık. Gazete ve televizyon için patenti biz aldığımıza göre bizim başvurumuzun önce olduğu açıkça ortada. Herkes bir şeyleri iddia edebilir. Dileyen herkes, her gazeteci, her vatandaş sunduğumuz belgeleri hukukçulara ya da yapay zekaya sorarak kimin haklı olduğunu görebilir. Aslında mesele çok açık. Zaten kimin haklı olduğunu mahkeme sonuçlanınca herkes görecek” dedi.