AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ'ın Tire ziyaretini gerçekleştirdiği esnada, yapımı süren Tire-Belevi yolunun söz verilen tarihte bitirilmemesi sebebiyle vatandaşlardan özür dilemesi, Bayındır siyasetinde de gündem haline geldi.

Dağ'ın yapmış olduğu açıklamanın ardından CHP Bayındır İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda Bayındır'da hayata geçirilemediğini öne sürdüğü yatırımları gündem haline getirdi.

"52 proje ya başlamadı ya da tamamlanmadı"

CHP Bayındır İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, daha önce Bayındır için sözü verilen 150 yataklı devlet hastanesi, Ergenli Barajı ve 4 yıllık fakülte başta olmak üzere toplam 52 projenin ya başlamadığını ya da tamamlanmadığını iddia edildi.

CHP Bayındır İlçe Başkanlığı, bahse konu olan projelerin akıbetine ilişkin kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğini belirtirken, Hamza Dağ'a da bu projeler sebebiyle Bayındırlılardan özür dileyip dilemeyeceği sorusunu sordu.

İmar planı da gündemde!

Yapılan açıklamada Bayındır'ın uzun süredir beklemiş olduğu imar planı sürecine de vurgu yapıldı. CHP Bayındır İlçe Başkanlığı, Bayındır'ın yaklaşık 30 yıldan uzun bir süredir çözüme kavuşmayı bekleyen imar planı konusunda da iktidarın nasıl bir adım atacağının kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini belirtti.