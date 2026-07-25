Son Mühür/ Emine Kulak - Ege’nin incisi İzmir’de yaz güneşinin ısıttığı sahil şeridi, dışarıdan bakıldığında cıvıl cıvıl masalar ve neşeli kahkahalarla dolu görünse de madalyonun diğer yüzünde esnafın sessiz mücadelesi yatıyor. Sahil şeridinde lokantacı esnafı kısa sezona sıkışan ekmek kavgası derdinde. Yılın sadece 2,3 ayında iş yapıp kalan 10 ayı ayakta kalma mücadelesiyle geçiren işletmecilerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, deniz kıyısındaki esnafın durumunu değerlendirdi. Turizm sezonundaki dalgalanmalar ve ekonomik etkenlerin esnafı zorladığını vurgulayan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyete geçirdiği Kent Lokantaları’ndaki yemek fiyatlarına yönelik tepkisini bir kez daha dile getirdi.

“2,3 ay iş yapıyor; 10 ayı boş geçiriyorlar”

İzmir’in denize kıyı olan ilçelerde lokanta işletmecilerin durumunu değerlendiren Oda Başkanı Kılıç, “Sezon kısa, 2,3 ay dolu dolu iş yapıyorlar, 10 ayı boş geçiriyorlar. Sezon iyi geçer, turist gelirse onlar da para kazanıyor. Sezon sırasında da herhangi bir doğal afet yaşanabiliyor, savaş çıkabiliyor, ekonomi zorlayabiliyor. Bu etkenler de yaşanınca kıyı bölgelerimizdeki esnafımızın kazanması zorlaşıyor” dedi.

“İzBB’nin derdi halk değil, esnafı bitirmek”

Kent lokantalarının yemek fiyatlarına dikkat çeken Kılıç, “50 TL’den, 25 TL’ye indirdi. 50 TL’ye de veriyor, 25 TL’ye de. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası yemeklerinin satış fiyatında kendi içerisinde çelişiyor. 50 TL’ye veriyor ama 25 TL’den de demek ki para kazanıyor. Neden o halde her yerde 25 TL değil. Bir simit bile 25 TL. 4 çeşit yemeği nasıl 25 TL’ye veriyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin derdi halk değil, esnafı bitirmek. Lokanta sahiplerinin durumu bitik vaziyetteyken, 25 TL’ye vermek demek bize dükkanı kapatıp, büyükşehir belediye başkanına teslim etmek demek” diye konuştu.

“Bu ülkede bir gevrek peynir 40 TL, 4 çeşit yemek nasıl 25 TL olabilir”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kent lokantasında sunulan yemeklerin fiyatı nedeniyle, oda olarak haksız rekabet davası açacağını söyleyen Kılıç, “18,20 iş gününde, 22 kalem vergi vereceğim sonra da 25 TL’ye yemek veren belediye ile yarışa gireceğim. Böyle bir şey olur mu? Bir gevrek, bir peynirin 40 TL olduğu bir şehirde, ülkede, 4 çeşit yemeği 25 TL’ye nasıl verebilirsin? Diğer yanda bizim esnafımız nasıl para kazanacak? Belediye Başkanı Cemil Tugay’a bu konuları ilettik, Tugay kent lokantası açmayacağım dedi ama açmaya devam etti. Bizim sektörümüzün bitmesini istiyorlar. Tabela vergisi vermediğimiz zaman belediye hesaplarımıza bloke koyuyor. Ben bu şekilde nasıl yarışabilirim? Haksız bir rekabet var. Haksız rekabetten dava açacağım. Yaramıza tuz basıyorlar” dedi.