Son Mühür- Çeşme altyapı üstyapı çalışmalarından biri olan park ve spor alanı yenileme çalışmaları kapsamında 28 park ve spor alanı 6 bin metrekare kauçukla kaplanıp 5 spor sahasında sentetik çim, tel örgü ve konstrüksiyon sistemleri yenilendi. İlçe genelinde ise parke ve bordür uygulaması başarıyla tamamlandı.

İncelemeler başladı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Park ve Bahçeler Müdürü Kürşat Yıldırım ile bu çalışmaları sahada kontrol etti ve açıklamalarda bulundu. Başkan Denizli Dalyan Havacılar Sitesi, Başkent Sitesi, İnönü Mahallesi Oteller Arası Park ve Scott Stanley Forde Parkı'nda bitmiş olan çalışmaları inceledi.

Spor hayatı güçleniyor

İlçedeki incelemelerde yeni spor tesisleri gündeme oturdu. 16 Eylül Kurtuluş Parkı, Scott Stanley Forde Parkı ve Ilıca'da tamamlanan padel ve pickleball kortları Çeşme’nin spor hayatını güçlendirdiği belirtildi.

“Daha yeşil ve daha güvenli parklar”

Vatandaşların spor hayatı dışında Belediyenin hayata geçirdiği Pati Parklar gündeme geldi. İncelemelerden sonra çalışmaların tüm hızıyla dvam edip Çeşme halkına yeni sosyal yaşam alanları kurmaya devam edeceğine dile getirip;

"Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği ve tüm komşularımızın keyifle vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarını artırmaya devam ediyoruz. Çeşme'nin her mahallesinde daha yeşil, daha güvenli ve daha yaşanabilir parklar oluşturmak için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yürüttüğü bu çalışmaları sahada yakından takip ediyor, kentimize değer katacak projeleri birer birer hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.