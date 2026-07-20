Son Mühür - Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yükselerek önümüzdeki üç gün boyunca devam edecek. İzmir'in birçok ileçesinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak.

Afrika sıcakları etkisini gösteriyor

Yurt genelinde bugünden itibaren etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının önümüzdeki üç gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, İzmir de Afrika sıcaklarının etkisi altına giriyor. Kent geneli ve çevresinde herhangi bir yağış beklenmezken, il genelinde sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Özellikle İzmir'in Bayındır, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde ise termometrelerin 40 dereceyi de aşarak kavurucu bir seviyeye ulaşacağı öngörülüyor.

İzmir ilçeleri hava durumu 20 Temmuz 2026

Aliağa: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

Balçova: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.

Bayındır: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 41 dereceye ulaşacak.

Bayraklı: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 41 dereceye ulaşacak.

Bergama: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 39 dereceye ulaşacak.

Beydağ: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 41 dereceye ulaşacak.

Bornova: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 41 dereceye ulaşacak.

Buca: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 39 dereceye ulaşacak.

Çeşme: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32 dereceye ulaşacak.

Çiğli: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 37 dereceye ulaşacak.

Dikili: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 37 dereceye ulaşacak.

Foça: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.

Gaziemir: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38 dereceye ulaşacak.

Güzelbahçe: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 dereceye ulaşacak.

Karabağlar: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.

Karaburun: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.

Karşıyaka: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 39 dereceye ulaşacak.

Kemalpaşa: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38 dereceye ulaşacak.

Kınık: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 39 dereceye ulaşacak.

Kiraz: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 41 dereceye ulaşacak.

Menderes: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 39 dereceye ulaşacak.

Menemen: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 39 dereceye ulaşacak.

Narlıdere: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.

Ödemiş: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 41 dereceye ulaşacak.

Seferihisar: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 37 dereceye ulaşacak.

Selçuk: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 39 dereceye ulaşacak.

Tire: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 41 dereceye ulaşacak.

Torbalı: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 41 dereceye ulaşacak.

Urla: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 dereceye ulaşacak.