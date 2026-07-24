Son Mühür- Hayvancılığın günümüzde önemi gittikçe artıyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş yetiştiriciliğini desteklemek adına destek uygulaması başlattı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan portatif küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makinesiyle, koyun ve keçilerin dış parazitlere karşı ilaçlanması ve yıkanması ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

360 derece ilaçlama

Uygulama küçükbaş üreticisinin hem zaman hem de maliyet kaybını azaltmayı hedefliyor.Bergama'da başlayan hizmet, Çeşme'deki üreticilerle devam etti. Hareket sensörleriyle çalışan makine, hayvanı saniyeler içinde algılayıp ilaçlı su ile temizliyor. 360 derece su püskürtmesiyle saniyeler içinde hayvanı tertemiz yapıyor.

Ücretsiz başvuru imkanı

Hizmetten yararlanmak isteyen üreticiler, İyi Tarım İzmir mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden ücretsiz başvuru yapabiliyor. Başvuruların ardından Tarımsal Hizmetler Dairesi ekipleri, portatif makineyi üreticilerin bulunduğu bölgeye götürerek işlemleri veteriner hekim gözetiminde ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyor.

“Eskiden çok zorluydu”

Hayvansal üretimi arttırmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hekimi Atakan Kahraman “Eskiden üreticiler hayvanlarını yıkamak için uygun bir alan buluyor, yıkama, kırkım ve ilaçlama işlemlerini ayrı ayrı yapmak zorunda kalıyordu. Bu süreç hem zaman hem de maliyet açısından zorluydu.

Yeni makineyle hayvanların yıkama ve ilaçlama işlemlerini tek seferde gerçekleştirerek üreticinin iş yükünü ve ilaç maliyetini azaltıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın halk sağlığına ve hayvansal üretime verdiği önem doğrultusunda, İzmir’de hayvansal üretimin verimliliğini artırmak ve üreticiyi desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz”

Çeşme’de küçükbaş üreticiliği yapan Zeki Çam “Koyun yıkama, bit ve pireyle mücadelede çok faydalı bir uygulama. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bu işlem çok daha kolay hale geldi. Daha önce sırt tulumbasıyla ilaçlama yapıyorduk, bu hem zahmetli hem de zor oluyordu. Eskiden koyunları denizde yıkıyorduk ancak artık yıkayacak alan kalmadı.

Şimdi bu uygulamayla hayvanlar hem yıkanıp hem de ilaçlanıyor. Önceden sabah götürüp öğlen getiriyor, ardından ilaçlama yapıyorduk; tüm günümüzü alıyordu. Bu hizmet bizim için çok değerli. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.