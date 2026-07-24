Hüseyin Aydın’ın aynı adlı eserinden uyarlanan Asırlık Gece, 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan kritik anları ve perde arkasındaki mücadeleyi anlatıyor. Tarihi dönem ve dram türündeki yapımın kaç bölümden oluştuğu ve yayın formatı açıklanan bilgilerle netlik kazandı.

ASIRLIK GECE DİZİ Mİ, SİNEMA FİLMİ Mİ?

Asırlık Gece, sinema filmi değil, televizyon dizisi olarak hazırlandı. Hüseyin Aydın'ın eserinden uyarlanan yapım, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşanan gelişmeleri ve o gece verilen mücadeleyi konu alıyor. Belge ve tanıklıklardan yararlanılarak hazırlanan dizi; darbe girişiminin hazırlık sürecini, olayların dönüm noktalarını ve yaşananların perde arkasını dramatik bir anlatımla aktarıyor.

ASIRLIK GECE TOPLAM KAÇ BÖLÜM?

Asırlık Gece dizisi toplam 15 bölümden oluşuyor. Yapım, 15 Temmuz gecesinde yaşanan olayları bölüm bölüm ele alıyor. Dizinin her bölümünde, darbe girişimi sırasında farklı noktalarda yaşanan gelişmeler ve verilen mücadeleler çeşitli karakterler üzerinden anlatılıyor.

ASIRLIK GECE DİZİSİNİN KONUSU VE YÖNETMENLERİ KİMLER?

Dizi, 15 Temmuz darbe girişiminin hazırlık aşamasından başlayarak gecenin en kritik anlarına kadar uzanan süreci işliyor. Yapımda; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Boğaziçi Köprüsü ve TRT binası gibi stratejik noktalarda yaşananlar ekrana geliyor. Gerçek olayları belge ve tanıklıklarla sunan tarihi dram türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu oturuyor.