AJet, beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle 31 Aralık tarihinde karşılıklı olarak planlanan 42 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, https://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir."

Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle Doğu ve Güneydoğu’daki bazı illere yapılması planlanan 30 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Şirket, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için https://flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz."