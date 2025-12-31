Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve fırtına, hava ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı. THY, Pegasus ve AJet, 31 Aralık Çarşamba günü art arda iptal edilen uçuş seferlerini duyurdu. Toplamda 133 uçuşun iptal edildiği bildirildi.
THY 61 sefer iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Aralık’ta karşılıklı olarak planlanan 61 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Üstün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
AJet'ten 42 sefer için iptal kararı
AJet, beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle 31 Aralık tarihinde karşılıklı olarak planlanan 42 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, https://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir."
Pegasus da 30 uçuşu iptal etti
Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle Doğu ve Güneydoğu’daki bazı illere yapılması planlanan 30 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Şirket, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için https://flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz."