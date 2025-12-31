Rolls Royce’u Krizden Çıkaran Türk Ceo’ya 106 Milyon Sterlinlik Prim!

Son Mühür- İngiltere merkezli havacılık ve savunma sanayi şirketi Rolls-Royce, CEO Tufan Erginbilgiç’in liderliğinde son iki yılda dikkat çekici bir finansal toparlanma süreci yaşadı. Göreve geldiğinde şirketi “yanan bir platform” olarak tanımlayan Erginbilgiç, uygulanan yeniden yapılanma ve mali disiplin politikalarıyla firmanın iflastan uzaklaşmasını sağladı.

Hisse değeri 1 Sterlinden 12 Sterline yükseldi

2023 yılının başında 1 sterlin seviyelerinde işlem gören Rolls-Royce hisseleri, 2025 itibarıyla yaklaşık 12 sterline kadar çıktı. Bu artışla birlikte şirketin piyasa değeri 97 milyar sterlin seviyesine ulaşarak BP ve Barclays gibi büyük İngiliz şirketlerini geride bıraktı.

106 milyon Sterlinlik hisse hakedişi

Erginbilgiç’in performansı, şirketin üst yönetim ücretlendirmesine de yansıdı. Göreve başlarken, önceki özel sermaye ortaklığından ayrılmasını teşvik etmek amacıyla kendisine 8,3 milyon hisse senedi tahsis edildi. Hisselerin mevcut piyasa değeri yaklaşık 106 milyon sterlin olarak hesaplanıyor. Söz konusu hakedişin 2027 ve 2028 yıllarında iki aşamada verilmesi planlanıyor.

Yeni strateji

Yeni yönetim döneminde Rolls-Royce’ta fiyatlandırma politikaları yeniden düzenlendi, maliyet kontrolü sıkılaştırıldı ve verimlilik odaklı adımlar atıldı. Sivil havacılık motorlarında karlılığın artırılması hedeflenirken, savunma sanayii yatırımları öncelikli alanlar arasına alındı.

Savunma ve nükleer alanlarda genişleme

Küresel savunma harcamalarındaki artış, şirketin askeri motor ve güç sistemlerine olan talebi yükseltti. Aynı zamanda Rolls-Royce, Kraliyet Donanması için geliştirilen teknolojilerden yola çıkarak küçük modüler nükleer reaktörlerin (SMR) ticarileştirilmesini hedefleyen yeni bir vizyon ortaya koydu.

Piyasalarda güçlenen konum

Pandemi sonrası hava yolculuğundaki toparlanma ve savunma sanayiindeki büyüme, Rolls-Royce’un gelir yapısını güçlendirdi. Şirket, bu süreçte BAE Systems, Rio Tinto ve Barclays gibi küresel grupları piyasa değeri açısından geride bırakarak İngiltere borsasında öne çıkan şirketlerden biri haline geldi.