Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 231 gündür tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden sosyal medya aracılığıyla yeni seçim şarkısını paylaştı. Paylaşımında, daha önce bir mitingde gündeme gelen ve geniş yankı uyandıran “Halep oradaysa arşın burada” ifadesine de yer verdi.

Tutuklanma ve cezaevi süreci

İmamoğlu’nun hukuki süreci, 18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasının iptal edilmesiyle başladı. Ertesi gün, 19 Mart’ta evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 23 Mart’ta mahkeme tarafından tutuklanan İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi. O tarihten bu yana yaklaşık 8 aydır cezaevinde bulunuyor.

Cezaevinden seçim kampanyasına destek

Tutukluluğuna rağmen İmamoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla kampanyasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Cezaevinden yaptığı son paylaşımda, hem yeni şarkısını duyurdu hem de daha önce mitinglerde kullanılan etkili sloganını hatırlatarak seçmenlere mesaj verdi.