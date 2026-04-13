İzleyiciler, her iki dizinin temel hikaye kurgusu ve karakter çatışmaları arasındaki büyük benzerlikleri fark edince arama motorlarında yoğun bir sorgulama başlattı. Henüz yapımcı şirketten veya kanal yönetiminden resmi bir uyarlama açıklaması gelmedi. Ancak dizinin sıkı hayranları şimdiden sahneleri tek tek karşılaştırarak yeni bölümlerde neler yaşanacağını büyük bir heyecanla tahmin etmeye çalışıyor.

İki popüler yapım arasındaki en büyük ortak nokta, ana karakterin oldukça zorlu bir gizli görevle acımasız bir suç örgütünün tam merkezine sızması olarak göze çarpıyor. Türk yapımında Haydar Ali karakterine yetenekli oyuncu Deniz Can Aktaş hayat verirken, Kore versiyonunda Park Jun-mo karakterini Ji Chang-wook canlandırıyor. Her iki başrol de tehlikeli örgüt içinde güven kazanmak için basamakları adım adım tırmanırken, sürekli deşifre olma ve yakalanma korkusuyla burun buruna yaşıyor. Özellikle görev sırasında eski sevgililerle beklenmedik şekilde yeniden karşılaşılması ve ihanet temalarının yoğun bir şekilde işlenmesi, izleyicilere çok benzer bir dramatik gerilim sunuyor.

Yeraltı dizisi Worst of Evil uyarlaması mı? Senaryo ve benzerlikleri

İnternet üzerindeki dizi forumlarında seyirciler iki yapım arasındaki şaşırtıcı ortak noktaları detaylı bir şekilde tartışmaya ara vermeden devam ediyor. Kore dizisindeki kilit karakter Gi-cheol'un trajik sonu, yerli yapımda Bozkurt karakterinin de aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı sorusunu hemen akıllara getiriyor. İzleyicilerin dikkatinden kaçmayan ve tartışmalara konu olan başlıca senaryo benzerlikleri şu şekilde sıralanıyor:

İki yapımda da başrol oyuncusu gizli bir devlet görevlisi olarak suç dünyasının merkezine yerleşiyor.

Tehlikeli görev sırasında eski aşklarla beklenmedik bir şekilde karşı karşıya geliniyor.

Eski sevgililerin genellikle suç örgütündeki kilit isimlerin hayat arkadaşı olması hikayedeki tansiyonu zirveye taşıyor.

Başrol karakterlerinin görev esnasında yeni bir kadın karakterle tanışıp yakınlaşması olayları daha da karmaşıklaştırıyor.

Worst of Evil dizisi konusu ve öne çıkan oyuncuları

Yeraltı dizisine ilham kaynağı olduğu iddia edilen Worst of Evil, Güney Kore televizyon tarihinin oldukça popüler aksiyon ve suç dizileri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dizi temel olarak 1990'lı yıllarda geçiyor ve başkent Seul merkezli devasa bir uyuşturucu kartelini çökertmeye çalışan cesur bir polis memurunun zorlu hikayesini anlatıyor. Genç polis memuru Park Jun-mo, kimliğini tamamen değiştirerek bu acımasız çetenin içine giriyor.

Çetenin yükselen tehlikeli lideri Jung Gi-cheol ile kurduğu karmaşık ilişki ve yaşadığı ağır psikolojik baskı, dizinin temel omurgasını oluşturuyor. Sürükleyici senaryosu, karanlık atmosferi ve başarılı oyunculuk performansları, yapımın dünya çapında çok geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlıyor.