Tasarım odaklı yenilikleriyle dikkat çeken yeni Volkswagen T-Roc, markanın Türkiye'deki SUV portföyünü güçlendirmeyi hedefliyor. Giriş seviyesi Life donanım paketinin vergisiz net fiyatı ise 1 milyon 155 bin TL olarak belirlendi.

48V hafif hibrit motor ilk kez T-Roc'ta kullanılıyor

Yeni T-Roc'un en önemli teknik yeniliği, modelde ilk kez kullanılan 48V hafif hibrit (eTSI) sistemi. 1.5 litrelik turboşarjlı motor 150 PS (110 kW) güç üretiyor ve hafif hibrit teknolojisi sayesinde belirli koşullarda içten yanmalı motor tamamen devre dışı kalabiliyor.

Rejeneratif fren teknolojisi, frenleme sırasında ortaya çıkan kinetik enerjiyi elektriğe dönüştürerek kompakt bir lityum-iyon bataryada depolıyor. "Süzülme modu" olarak adlandırılan bu özellik, aracın seyir halindeyken motorunu kapatarak yakıt tüketimini azaltmasını sağlıyor.

Anlık 18 beygirlik ek güç desteği sunuyor

Hafif hibrit sistemi yalnızca yakıt tasarrufu sağlamıyor; ilk kalkışta ve ani hızlanma anlarında gecikmesiz biçimde yaklaşık 18 PS ekstra güç ve 56 Nm ek tork desteği sunarak sürüş performansını da destekliyor. Bu sayede 100 km'de 0,5 litreye kadar ek yakıt tasarrufu elde edilebiliyor.

ACTPlus teknolojisi ile dört silindir ikiye iniyor

Verimliliğe katkı sağlayan bir diğer önemli teknoloji ise Gelişmiş Aktif Silindir Yönetimi (ACTPlus). Dört silindirli motor, düşük yük koşullarında iki silindirini otomatik olarak devre dışı bırakarak yakıt tüketimini minimuma indiriyor. Bu sistem, özellikle şehir içi ve sabit hızla yapılan uzun yol sürüşlerinde belirgin bir verimlilik artışı sağlıyor.

Yeni T-Roc Türkiye fiyat listesi

Volkswagen T-Roc Türkiye'de üç donanım seviyesiyle satışa sunuldu. Giriş seviyesi Life paketi 2 milyon 648 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Vergisiz net fiyat ise 1 milyon 155 bin TL olarak açıklandı. Üst donanım paketleri olan Style ve R-Line seçeneklerinin fiyatları ise donanım farklılıklarına göre daha yukarıda konumlanıyor.

Kompakt SUV segmentinde Seat Ateca, Peugeot 3008 ve Hyundai Tucson gibi rakiplerle mücadele edecek olan T-Roc, hafif hibrit teknolojisi ve modern tasarımıyla segmentte güçlü bir alternatif olmayı hedefliyor.