Apple'ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olan Ternus, şirket içindeki etkisini giderek artırıyor. Yönetim kademesinde oldukça sevilen bir isim olduğu belirtilen Ternus'un, ürün kalitesindeki düşüş eğilimini tersine çevirme konusunda önemli bir rol üstlendiği vurgulanıyor.

John Ternus Apple'da hangi görevleri üstleniyor?

Ternus'un sorumluluk alanı yalnızca donanımla sınırlı değil. Bloomberg'in edindiği bilgilere göre Tim Cook, Aralık 2025'te tasarım ekiplerinin yönetimini de Ternus'a devretti. Bu görev daha önce 2025 yılında emekliye ayrılan Jeff Williams'ın uhdesindeydi. Williams ise bu pozisyonu doğrudan Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive'dan devralmıştı. Ternus'un hem donanım hem de tasarım ekiplerini tek çatı altında yönetmesi, şirketin geleceğinde kilit bir figür haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor.

Tim Cook ne zaman ayrılacak?

Geçtiğimiz yıl birden fazla kaynak, Apple'ın Tim Cook'un görevden ayrılacağı döneme hazırlık yaptığını aktarmıştı. Bu dönem için 2026'nın ikinci yarısı işaret ediliyordu. Ancak Cook, geçtiğimiz hafta kendisine yöneltilen soruya net bir yanıt verdi. Ayrılık iddialarını sıradan bir dedikodu olarak nitelendiren Cook, Apple'sız bir hayat hayal edemediğini söyledi.

John Ternus kimdir?

John Ternus, Apple'ın donanım mühendislik operasyonlarının başında bulunan üst düzey yönetici. iPhone, iPad, Mac ve Apple'ın giyilebilir teknoloji ürünlerinin donanım geliştirme süreçlerinden sorumlu olan Ternus, şirketin WWDC ve özel etkinliklerinde de sıklıkla sahneye çıkarak ürün tanıtımları gerçekleştiriyor. Apple Vision Pro'nun geliştirilmesinde de kritik bir rol üstlenen Ternus, M serisi çiplerin donanımla entegrasyonunda da belirleyici isim olarak biliniyor. Son dönemde tasarım biriminin de kendisine bağlanmasıyla Apple'daki en geniş yetki alanına sahip isimlerden biri konumuna yükseldi. Cook sonrası dönemde Apple CEO koltuğuna en yakın aday olarak değerlendirilmesi, teknoloji sektöründe geniş yankı uyandırıyor.