Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve görev dağılımı açıklandı. Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde toplanan parti yönetiminde kritik görevleri üstlenecek isimler netleşti. Böylece partinin örgütlenme, hukuk, yerel yönetimler, medya ve mali işler gibi temel alanlardan sorumlu isimler belli oldu. Partinin genel sekreterliğine Yunus Emre getirildi. Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Ensar Aytekin üstlendi. Parti sözcülüğünü görevine ise Zeynel Emre getirildi. Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini ise Utku Çakırözer üstlendi. Yeni Parti'ye geçmek için CHP'den istifa eden 9 İzmir Milletvekili ise MYK'de yer almadı.

MYK'de görev dağılımı şöyle gerçekleşti:

- Genel Sekreter: Yunus Emre

- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

- Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

- Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre