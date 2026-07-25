Dün gece saatlerinde gerçekleşen olay Kayseri’yi yasa boğdu. Melikgazi ilçesi Mehmet Özhaseki Bulvarı’nda meydana gelen olayda Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, bisikletiyle Erciyes Dağı'ndan indiği sırada bulvar üzerinde dengesini kaybederek yola düştü. Oraada olan vatandaşın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Acı haber orada alındı. Ekipler, yapılan kontrolde Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Tümgüç'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Belediye Başkanı’ndan taziye mesajı!

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mustafa Tümgüç için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Palancıoğlu mesajında acının büyüklüğünden, derin üzüntü duyduklarından bahsetti. Merhuma Allah'tan rahmet aile ve yakınlarına başsağlığını Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şu ifadelerle duyurdu:

“Acımız büyük. Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürüm, değerli mesai ve yol arkadaşım, kardeşim, dostum Mustafa Tümgüç’ü elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, belediyemize ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.