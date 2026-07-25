Son Mühür- Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kurması ile birlikte CHP milletvekillerinden büyük oranda geçiş sağlandı. CHP’de kalan 44 milletvekilinden Dr. Ali Fazıl Kasap, bir televizyon programında öyle açıklamalar yaptı ki duyanlar adete şaşkına döndü.

TYT Türk’e açıklamalarda bulunan Kasap, ayrılan milletvekilleri hakkında son derece çarpıcı iddialarda bulundu. Parti içindeki maddi sürece dikkat çeken Kasap, şunları söyledi:

“Giderayak yapmadıklarını bırakmadılar. Maddi olarak partinin içini boşalttılar. En son yaptıkları şey hiç etik değildir. Grup hesabı için milletvekillerinden aidat gibi kesilen 7 milyon TL’yi kendi hesaplarına aktardılar. En son bu parayı alıp gittiler. Bu para, örneğin bir milletvekili söylediğinden ötürü maddi tazminat ödemek zorunda kaldığında o grup ödeneğinden karşılanıyordu. Bu para en son zannedersem 7 milyon TL civarındaydı. Giderken son vurgunlarını da yapıp gittiler, parayı çok seviyorlar.”