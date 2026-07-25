Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gelecek Partisi PYK üyesi ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, İsrail işgali altındaki Mescid-i Aksa’ya İsrail tarafından baskın şeklinde girilmesini sert dille eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk Özdağ: Provokatif baskını en güçlü şekilde lanetliyorum

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in polis koruması eşliğinde Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girmesini eleştiren ve baskını lanetleyen Gelecek Partili Selçuk Özdağ, “İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya, soykırımcı İsrail’in aşırı sağcı sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in polis koruması eşliğinde ve bini aşkın fanatik yerleşimciyle gerçekleştirdiği provokatif baskını en güçlü şekilde lanetliyorum” dedi.

“İslam ümmetini ve uluslararası toplumu, İsrail’in ihlallerine karşı sessiz kalmamaya ve somut adımlar atmaya davet ediyorum”

Son olarak, Mescid-i Aksa’nın milyonlarca Müslümanın kutsalı olduğunu hatırlatan Özdağ, aynı zamanda İslam dünyasına da seslenerek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Mescid-i Aksa, milyonlarca Müslümanın kutsalıdır. Bu kutsal mabedin statüsünü hedef alan, bölgedeki gerilimi tırmandıran ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu tür girişimler alçaklık boyutunu da aşmıştır. İslam ümmetini ve uluslararası toplumu, İsrail’in ihlallerine karşı sessiz kalmamaya ve somut adımlar atmaya davet ediyorum. Kudüs’ün tarihi ve dini statüsüne yönelik her türlü oldubitti girişiminin karşısında olmaya devam edeceğiz, etmeliyiz”