Son Mühür / Atakan Başpehlivan Yeni Parti’nin kurucu genel başkanı Özgür Özel, beraberindeki kurucu heyet ile birlikte Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret ederek, anı defterini günün önemine dair önemli mesajlar yazdı.

Özel, PM üyeleri ile Anadolu Kulübü’nde toplanacak

Sabah saatlerinde partisinin kurucu isimleriyle birlikte Anıtkabir’e geçen ve Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesini ziyaret eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çelenk takdiminin ardından, anı defterine günün anlam ve önemine dair mesajlarını sıraladı. Ayrıca, Yeni Parti lideri Özel’in buradan, Anadolu Kulübü’nde yeni oluşturulan Parti Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek toplantı yapacağı öğrenildi.

Özgür Özel: Türkiye’mizi; bu çoklu kriz ortamından kurtarmak için Yeni Parti’yi kurduk

Öte yandan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Atatürk’e ithafen, Anıtkabir anı defterinde yazdığı mesajda şu ifadeler yer aldı: “Aziz Atatürk, Bugün, en büyük eseriniz olan Cumhuriyetimizin sunduğu imkanlarla kuruluşunu tamamladığımız YENİ Partimizin Kurucular Kurulu üyeleriyle birlikte huzurunuzdayız. Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz, bugün ne yazık ki çoklu krizlerle karşı karşıyadır. İktidarda olan bir siyasi partinin; demokrasiyi baskılayan, hukuku zedeleyen, ekonomik ve sosyal adaleti bozan, devlet yönetimini şahsileştiren politikaları, ülkemizi ve milletimizi ağır sıkıntılarla sürüklemiştir.

Türkiye’mizi; bu çoklu kriz ortamından kurtarmak; örselenen, hürmetsizlik edilen ve hatta esir alınan tüm eserlerinize layıkıyla sahip çıkabilmek için YENİ Partimizi kurarak, yeni bir yürüyüşü başlattık. Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir. Hedefimiz; sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla; özgür, bağımsız, demokratik, adil ve müreffeh bir Türkiye’yi milletimizle birlikte inşa etmektir. Kuşatılan mirasınızı koruma görevi, YENİ Parti’nin kadrolarına emanettir. Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum”