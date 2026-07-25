Son Mühür / Sosyal medyada paylaştığı videolarıyla dikkatleri üzerine çeken girişimci ve iş insanı Ömer Erdil, Türkiye’de uygulanan ekonomi politikaları üzerine görüşlerini paylaştı. Son üç yıldır uygulanan ekonomi politikalarının iş dünyası ve vatandaş üzerindeki etkilerini yorumlayan Erdil, yüksek faiz ve daralan piyasa koşulları nedeniyle ticaret ve üretimin durma noktasına geldiğini savundu. Erdil, bankalara yönelik de üç aylık erteleme çağrısı yaptı.

“Herkes mucize bekliyor”

Paylaşımında “Bütün işveren, sanayici ve tüccar üç yıldır ciddi yoruldu” ifadelerini kullanan Erdil, “Buna vatandaş dahil. Çünkü vatandaş da krediye boğulmuş. Onlar da artık döndüremiyor. Çünkü onlar da krediyle para almış, bireysel kredi almış. Şirketler de yüzde 50 ile ticari krediler almış. Herkes almış, almış, almış. Bugün ‘Düzelecek’ deniyor ama üçüncü yılın sonuna geldik. Aynı yerdeyiz, hiç değişmedi ve işin başına döndük. O üç yılda sadece ve sadece rakamlar büyüdü. Bireysellerdeki rakamlar, borçlanmalar bire 5 arttı. Şirketlerdeki borçlanma bire 10 arttı. Şu an gelinen noktada herkes bir borç içinde. Ne yapacağını bilmeyen beyinler de uyuşmuş çünkü önünde bir ışıklar kapanmış. Sanayiciyle konuşsan ‘Ne yapacaksın?’ desen adam sana ‘Böyle yapacağım’ diyemiyor. Şu an sanki bir mucize bekliyor” mesajı verdi.

Bankalara mesaj: Onlar da fedakarlık yapsın

Konuyla ilgili önerilerde de bulunan Erdil, “Ben en azından şu öneriyi yapayım. Türkiye'de kredilerle ilgili taksitleri erteliyoruz, arkaya ekliyoruz. Çok para kazandı zaten bu bankalar. Onlar da bir üç aylık fedakarlık yapsın. Bunu merkez açıklasın. Üç ay bir beyninizi boşaltın, bir rahatlayın bakayım, bir kendinize gelin. Beyninize bir oksijen gitsin. Düşünün bakayım ne olacağını. Üç ay sonra normal rutin gibi devam edelim. En azından bu arkadaşlara bir tatil yaptıralım, bir beyinlerine oksijen gitsin de bir rahatlasınlar. Belki bir faydası olur içlerinden kurtarabileceğimiz insanlar olabilir” dedi.

“Enflasyonu tutabilmek yetenektir”

Esnaf, sanayici, tüccar, vatandaş olmak üzere hemen herkesin ciddi ekonomik zorluklar yaşadığını da sözlerine ekleyen Erbil, şu ifadeleri kullandı: “İflas dönemlerinde ben yüzde 5 ile sokaktan para bulurdum. O zaman bana ‘Tefeciye düşmüş adam sonu nedir?’ dediler, perişan. Şu an ülkenin geldiği durumda ve hep tüm esnaf, sanayici, tüccar, herkes tefecinin elinde. Önceki dönemlerde sokak olarak tanımlıyorduk onu. Şimdi sokağın yerini resmi kurumlar, bankalar alıyor. Şimdi yüzde 50 faizle bir ülkede kredi alıp hangi sistemde onu ticarete çevirip para kazanıp o ticaretten kar edip onu ödeme şansı oluyor? Bence şu an millet bu hale kadar gelmiş. Ticarette enflasyonu aşağı çekme yöntemi bizde şu, ticarette durdurmak yöntemiyle enflasyonu çekmeye çalışıyor. Rampadan aşağı freni patlamış bir kamyon iniyor. Önüne bariyer kurarak kamyon durdurmaya çalışıyorsun. Enflasyonu durdurmak için sistemi durduralım, ticaret olmasın, al ver olmasın da sistem dursun… Bu çok başarılı bir yöntem mi? Bir şey alıp satarken o enflasyonu tutabilmek yetenektir. Şimdi sistemi durdurmamak lazım. Burada mühim olan dengeleri iyi kurarak ticareti durdurmadan enflasyonu indirmek lazım.”